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Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов не признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:48
2024-09-04T16:48
2024-09-04T16:48
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов не признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ предъявил Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. "Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания", - сказала она. По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в в особо крупном мошенничестве