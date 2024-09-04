Рейтинг@Mail.ru
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vina-1970566640.html
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве - РИА Новости, 04.09.2024
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве
Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов не признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:48
2024-09-04T16:48
происшествия
россия
павел попов (генерал)
светлана петренко
патриот
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0729a7d08e4daef38a11e3f20d2d097.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов не признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко. СК РФ предъявил Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. "Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания", - сказала она. По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969290353_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9462c6c3a5a61e48251a4d4e4c6aae51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, павел попов (генерал), светлана петренко, патриот, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Патриот, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в мошенничестве

Экс-замминистра обороны Попов не признал вину в в особо крупном мошенничестве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов в суде
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Попов в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Бывший замминистра обороны РФ Павел Попов не признает вину в совершении инкриминируемого ему преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК РФ предъявил Попову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
Опричнина 2.0: найдены тайные пружины арестов в Минобороны
24 мая, 08:00
"Обвиняемый Попов вину в совершении инкриминируемого ему преступления не признает. Ряд фигурантов сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания", - сказала она.
По данным следствия, Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" Вячеслав Ахмедов и иные лица путем обмана и злоупотребления доверием "похитили бюджетные денежные средства в размере 30 миллионов рублей". Эти деньги были выделены на обеспечение деятельности и функционирование Военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" и Конгрессно-выставочного центра "Патриот".
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Крупные российские чиновники — фигуранты уголовных дел о взяточничестве
24 апреля, 12:43
 
ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Светлана ПетренкоПатриотСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала