На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории развития" Восточного экономического форума-2024. На сессии выступил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока. "Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие "Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года" ("Био 2020"). Перезапуск этой программы ("Био2030") с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели", - отметил Авдеенко. Компания "Иннопрактика" предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер. "Начиная с 2020 года мы реализуем проект "Иннагро", цель которого – внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов", - добавил он. По словам Авдеенко, отдельное внимание "Иннопрактика" уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции. "Так, в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика" создано АНО "Центр развития образования "Интеграция". АНО "Интеграция" развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока", - сказал Авдеенко. Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории развития" Восточного экономического форума-2024.
На сессии выступил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока.
"Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие "Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года" ("Био 2020"). Перезапуск этой программы ("Био2030") с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели", - отметил Авдеенко.
Компания "Иннопрактика" предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер.
"Начиная с 2020 года мы реализуем проект "Иннагро", цель которого – внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов", - добавил он.
По словам Авдеенко, отдельное внимание "Иннопрактика" уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции.
"Так, в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика" создано АНО "Центр развития образования "Интеграция". АНО "Интеграция" развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока", - сказал Авдеенко.
Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона.
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Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.
Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.
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