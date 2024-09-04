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На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России - РИА Новости, 04.09.2024
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13:29 04.09.2024 (обновлено: 13:32 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vef-1970498886.html
На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России
На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России - РИА Новости, 04.09.2024
На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России
Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T13:29
2024-09-04T13:32
экономика
технологии
россия
дальний восток
владивосток
иннопрактика
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории развития" Восточного экономического форума-2024. На сессии выступил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока. "Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие "Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года" ("Био 2020"). Перезапуск этой программы ("Био2030") с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели", - отметил Авдеенко. Компания "Иннопрактика" предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер. "Начиная с 2020 года мы реализуем проект "Иннагро", цель которого – внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов", - добавил он. По словам Авдеенко, отдельное внимание "Иннопрактика" уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции. "Так, в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика" создано АНО "Центр развития образования "Интеграция". АНО "Интеграция" развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока", - сказал Авдеенко. Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html
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экономика, технологии, россия, дальний восток, владивосток, иннопрактика, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Иннопрактика, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)

На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории развития" Восточного экономического форума-2024.
На сессии выступил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока.
Инженер за работой - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Эксперты: промышленность готова к новому этапу импортозамещения в сфере ПО
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"Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие "Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года" ("Био 2020"). Перезапуск этой программы ("Био2030") с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели", - отметил Авдеенко.
Компания "Иннопрактика" предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер.
"Начиная с 2020 года мы реализуем проект "Иннагро", цель которого – внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов", - добавил он.
По словам Авдеенко, отдельное внимание "Иннопрактика" уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции.
Член президиума Российской ассоциации содействия науке Мария Воронцова во время Сессии Биоэкономика: инновации и биопроизводство на Петербургском международном экономическом форуме. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Эксперт призвала выращивать кадры для сферы биотехнологий со школы
7 июня, 16:28
"Так, в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика" создано АНО "Центр развития образования "Интеграция". АНО "Интеграция" развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока", - сказал Авдеенко.
Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Второй день ВЭФ-2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

ВЭФ-2024. Работа форума

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".

ВЭФ-2024. Работа форума

На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

ВЭФ-2024. Работа форума

На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.

ВЭФ-2024. Работа форума

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина в VR-очках.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: мужчина в VR-очках.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.

ВЭФ-2024. Работа форума

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

ВЭФ-2024. Работа форума

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.

ВЭФ-2024. Работа форума

На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На фото: девушки на стенде Татарстана.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: девушки на стенде Татарстана.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.

ВЭФ-2024. Работа форума

Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Стенд "Аэрофлота"

ВЭФ-2024. Работа форума

Стенд "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.

ВЭФ-2024. Работа форума

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: посетители форума на фотовыставке.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители форума на фотовыставке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: девушки в кокошниках.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: девушки в кокошниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
20 из 20

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 20

На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
2 из 20

На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 20

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
4 из 20

На фото: мужчина в VR-очках.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
5 из 20

На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 20

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
7 из 20

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
8 из 20

На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
9 из 20

На фото: девушки на стенде Татарстана.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 20
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
11 из 20

Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
12 из 20
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
13 из 20

На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
14 из 20

Стенд "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
15 из 20

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
16 из 20

На фото: посетители форума на фотовыставке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
17 из 20

На фото: девушки в кокошниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 20

На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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