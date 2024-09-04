https://ria.ru/20240904/vef-1970498886.html

На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России - РИА Новости, 04.09.2024

На ВЭФ обсудили значение биотехнологий в развитии производства в России

Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T13:29

2024-09-04T13:29

2024-09-04T13:32

экономика

технологии

россия

дальний восток

владивосток

иннопрактика

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Трансформацию производственной парадигмы в России и значение в данном процессе биотехнологий обсудили на панельной сессии "Биоэкономика России: траектории развития" Восточного экономического форума-2024. На сессии выступил заместитель исполнительного директора - директор по агробиотехнологиям компании "Иннопрактика" Владимир Авдеенко. Он рассказал, от каких факторов сейчас зависит обеспечение устойчивости АПК России и какую роль в формировании технологического суверенитета играют университеты Дальнего Востока. "Сохранение устойчивости АПК в текущих условиях требует подхода, направленного на выстраивание всей системы развития агробиотехнологий. В 2020 году закончилось действие "Комплексной программы по развитию биотехнологий до 2020 года" ("Био 2020"). Перезапуск этой программы ("Био2030") с акцентом на импортозамещение в критических для АПК подотраслях, разработкой алгоритма трансфера биологических технологий в Россию и системных мер поддержки отечественной науки, а также создание межведомственной платформы, координирующей реализацию этой программы, позволит достичь этой цели", - отметил Авдеенко. Компания "Иннопрактика" предоставляет и развивает условия для создания российских эффективных биотехнологических разработок и решений, подчеркнул спикер. "Начиная с 2020 года мы реализуем проект "Иннагро", цель которого – внедрение биометода в производственную практику российских аграрных компаний и создание новых биологических и экологически безопасных препаратов", - добавил он. По словам Авдеенко, отдельное внимание "Иннопрактика" уделяет содействию в подготовке специалистов, которые создают новые биотехнологии и решения в области сельскохозяйственной генетики и селекции. "Так, в 2023 году при поддержке компании "Иннопрактика" создано АНО "Центр развития образования "Интеграция". АНО "Интеграция" развивает инициативы, направленные на формирование новых подходов к аграрному образованию, поскольку от тех специалистов, которые приходят в АПК и создают новые технологии, зависит продовольственная безопасность страны. Отдельное внимание мы уделяем работе с университетами Дальнего Востока", - сказал Авдеенко. Как считает спикер, в настоящее время именно университеты Дальнего Востока становятся центрами притяжения и развития компетенций как для молодых людей, так и специалистов, желающих изменить или ускорить движение по карьерной лестнице. Поэтому АНО "ЦРО "Интеграция" и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики на полях ВЭФ подписали соглашение, целью которого является совместное создание экосистемы для интеграции вузов Дальневосточного федерального округа, а также трансфер передовых компетенций в систему образования Дальнего Востока и ее продвижение. Кроме этого, стороны намерены реализовывать отдельные проекты в области ранней профессиональной ориентации, разработанные с учетом локальных особенностей дальневосточного региона. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html

https://ria.ru/20240607/biotekhnologii-1951421979.html

россия

дальний восток

владивосток

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экономика, технологии, россия, дальний восток, владивосток, иннопрактика, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)