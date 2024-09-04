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Второй день ВЭФ-2024 - РИА Новости, 04.09.2024
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12:49 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vef-1970416845.html
Второй день ВЭФ-2024
Второй день ВЭФ-2024 - РИА Новости, 04.09.2024
Второй день ВЭФ-2024
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:49
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фото
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
владивосток
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Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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96
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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фото, фото, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , владивосток
Фото, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Владивосток

Второй день ВЭФ-2024

Читать ria.ru в
Во Владивостоке продолжается Восточный экономический форум. События второго дня работы одного из главных мероприятий года — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

ВЭФ-2024. Работа форума

На ВЭФ проходят различные пленарные сессии по множеству экономических, культурных и экологических тем с участием зарубежных гостей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 20
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".

ВЭФ-2024. Работа форума

На форуме проходит сессия "Юго-Восточная Азия в многополярном мире".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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2 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

ВЭФ-2024. Работа форума

На сессии "Малый бизнес - лучше меньше, да больше" рассказали какие расширенные возможности для развития экспортного потенциала имеют компании малого и среднего бизнеса Дальнего Востока благодаря инициативам Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.

ВЭФ-2024. Работа форума

Центр "Амурский тигр" и "Аэрофлот" на Восточном экономическом форуме подпишут соглашение о перевозке бортами этой авиакомпании травмированных амурских тигров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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4 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: мужчина в VR-очках.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: мужчина в VR-очках.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители делают фото на фоне стенда Sputnik.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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6 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.

ВЭФ-2024. Работа форума

Проект будущего железнодорожного моста в районе населенных пунктов Джалинда (Амурская область) – Мохэ (Китай) презентовало правительство Приамурья на полях ВЭФ.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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7 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

ВЭФ-2024. Работа форума

Шедевры Карла Фаберже - три пасхальных яйца - и другие уникальные экспонаты из коллекций музеев Московского Кремля представлены в рамках культурной программы в среду во Владивостоке, выставку открыла министр культуры РФ Ольга Любимова.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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8 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.

ВЭФ-2024. Работа форума

На Восточном экономическом форуме состоялся забег "За дружбу в спорте", который выиграли олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков и Мария Карпова.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

На фото: девушки на стенде Татарстана.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: девушки на стенде Татарстана.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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11 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.

ВЭФ-2024. Работа форума

Стенд компании Кибер моторика демонстрирует киберпротезы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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12 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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13 из 20
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: техника и оборудование для тушения пожаров.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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14 из 20
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Стенд "Аэрофлота"

ВЭФ-2024. Работа форума

Стенд "Аэрофлота"

© РИА Новости / Алексей Даничев
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15 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.

ВЭФ-2024. Работа форума

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической‌ безопасности при подготовке и проведении ВЭФ-2024 Роспотребнадзор организовал ПЦР-тестирование для всех участников, гостей и персонала мероприятия, отметили в пресс-службе.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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16 из 20
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

На фото: посетители форума на фотовыставке.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители форума на фотовыставке.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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17 из 20
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: девушки в кокошниках.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: девушки в кокошниках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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18 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.

ВЭФ-2024. Работа форума

На фото: посетители используют виброкресла для расслабления.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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19 из 20
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ФотоВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Владивосток
 
 
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