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Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России
Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:18
2024-09-04T09:18
2024-09-04T09:29
экономика
россия
балтия
балтийское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ. "Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять", - сказал Шестаков в кулуарах ВЭФ, комментируя обвинение России странами Балтии в незаконном промысле рыбы в Балтийском море. Как отмечал в беседе с РИА Новости в июле президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, балтия, балтийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Балтия, Балтийское море, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России
Глава Росрыболовства Шестаков: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ