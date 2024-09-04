https://ria.ru/20240904/vef-1970427544.html

Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России

Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России

Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:18

2024-09-04T09:18

2024-09-04T09:29

экономика

россия

балтия

балтийское море

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

евросоюз

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ. "Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять", - сказал Шестаков в кулуарах ВЭФ, комментируя обвинение России странами Балтии в незаконном промысле рыбы в Балтийском море. Как отмечал в беседе с РИА Новости в июле президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html

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россия

балтия

балтийское море

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экономика, россия, балтия, балтийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)