Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:18 04.09.2024 (обновлено: 09:29 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vef-1970427544.html
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России
Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя,... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:18
2024-09-04T09:29
экономика
россия
балтия
балтийское море
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
евросоюз
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_0:0:2983:1678_1920x0_80_0_0_f0bd2e1c08ef8db33723ead2b245976a.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ. "Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять", - сказал Шестаков в кулуарах ВЭФ, комментируя обвинение России странами Балтии в незаконном промысле рыбы в Балтийском море. Как отмечал в беседе с РИА Новости в июле президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html
https://ria.ru/20240904/peskov-1970406415.html
россия
балтия
балтийское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970429448_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_def4e51a9d887d7e2dad7f9470e25bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, балтия, балтийское море, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), евросоюз, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Балтия, Балтийское море, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Евросоюз, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Глава Росрыболовства прокомментировал обвинения стран Балтии в адрес России

Глава Росрыболовства Шестаков: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГлава Росрыболовства Илья Шестаков
Глава Росрыболовства Илья Шестаков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Глава Росрыболовства Илья Шестаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал РИА Новости обвинения стран Балтии в адрес России о незаконном промысле рыбы: пусть посмотрят на себя, прежде чем обвинять РФ.
"Мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблем у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся. Поэтому пусть они на себя сначала посмотрят, прежде чем нас обвинять", - сказал Шестаков в кулуарах ВЭФ, комментируя обвинение России странами Балтии в незаконном промысле рыбы в Балтийском море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Песков пошутил о "санкциях" США в отношении модератора пленарной сессии ВЭФ
07:36
Как отмечал в беседе с РИА Новости в июле президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, страны Балтии, обвиняя Россию в незаконном промысле рыбы, хотят получить конкурентное преимущество и оставить европейских потребителей без российской рыбы, а в результате все может обернуться дефицитом и ростом цен на рынке ЕС.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Кремле оценили значение ВЭФ для России
07:16
 
ЭкономикаРоссияБалтияБалтийское мореИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ЕвросоюзДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала