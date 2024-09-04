Рейтинг@Mail.ru
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/vef-1970422254.html
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран - РИА Новости, 04.09.2024
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ-2024. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:45
2024-09-04T08:45
экономика
китай
россия
япония
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970138336_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_1b0ddb89a7c979f190106a5d96f27316.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ-2024. "Помимо этих стран у нас еще 80 стран, в которые мы поставляем рыбную продукцию. В том числе, это вклад Российской Федерации в продовольственную безопасность мировую", - заявил Шестаков, комментируя рост ввоза российских морепродуктов в Китай и Японию. По его словам, самая популярная поставляемая российская рыбная продукция в Китай - минтай. Что касается азиатских рынков - это красная рыба, иваси, а также рыбная мука и рыбий жир. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html
китай
россия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970138336_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_7a4302b0c04151cd6340f97d48b76f6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, китай, россия, япония, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Китай, Россия, Япония, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран

Глава Росрыболовства Шестаков: Россия поставляет рыбу более чем в 80 стран

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2024. Работа форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ-2024.
"Помимо этих стран у нас еще 80 стран, в которые мы поставляем рыбную продукцию. В том числе, это вклад Российской Федерации в продовольственную безопасность мировую", - заявил Шестаков, комментируя рост ввоза российских морепродуктов в Китай и Японию.
По его словам, самая популярная поставляемая российская рыбная продукция в Китай - минтай. Что касается азиатских рынков - это красная рыба, иваси, а также рыбная мука и рыбий жир.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру
08:42
 
ЭкономикаКитайРоссияЯпонияИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала