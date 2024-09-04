https://ria.ru/20240904/vef-1970422254.html

Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран

Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран - РИА Новости, 04.09.2024

Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран

Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ-2024. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:45

2024-09-04T08:45

2024-09-04T08:45

экономика

китай

россия

япония

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявил РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков на ВЭФ-2024. "Помимо этих стран у нас еще 80 стран, в которые мы поставляем рыбную продукцию. В том числе, это вклад Российской Федерации в продовольственную безопасность мировую", - заявил Шестаков, комментируя рост ввоза российских морепродуктов в Китай и Японию. По его словам, самая популярная поставляемая российская рыбная продукция в Китай - минтай. Что касается азиатских рынков - это красная рыба, иваси, а также рыбная мука и рыбий жир. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html

китай

россия

япония

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экономика, китай, россия, япония, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)