https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html

Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру

Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру

Цена на черную икру в России падать не будет, затраты на ее производство очень высокие, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:42

2024-09-04T08:42

2024-09-04T08:57

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

россия

дальневосточный федеральный университет

илья шестаков

владивосток

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970414503_0:0:3161:1778_1920x0_80_0_0_1744ebb979516dafd604d742d2d7f859.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цена на черную икру в России падать не будет, затраты на ее производство очень высокие, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков."На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь", - сказал Шестаков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970406415.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, дальневосточный федеральный университет, илья шестаков, владивосток, экономика