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Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру - РИА Новости, 04.09.2024
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08:42 04.09.2024 (обновлено: 08:57 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vef-1970422058.html
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру
Цена на черную икру в России падать не будет, затраты на ее производство очень высокие, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:42
2024-09-04T08:57
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
россия
дальневосточный федеральный университет
илья шестаков
владивосток
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цена на черную икру в России падать не будет, затраты на ее производство очень высокие, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков."На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь", - сказал Шестаков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), вэф — 2024 (восточный экономический форум) , россия, дальневосточный федеральный университет, илья шестаков, владивосток, экономика
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Россия, Дальневосточный федеральный университет, Илья Шестаков, Владивосток, Экономика
Глава Росрыболовства рассказал о ценах на черную икру

Глава Росрыболовства: цена на черную икру падать не будет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Цена на черную икру в России падать не будет, затраты на ее производство очень высокие, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"На самом деле затраты при производстве черной икры очень высокие. Осетр вырастает за 7-8 лет, чтобы уже начать давать икру. Все это время его необходимо кормить. Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь", - сказал Шестаков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Кремле оценили значение ВЭФ для России
07:16
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)РоссияДальневосточный федеральный университетИлья ШестаковВладивостокЭкономика
 
 
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