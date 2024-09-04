https://ria.ru/20240904/vef-1970419786.html

Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными

Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными

Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, считает их неуместными, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:35

2024-09-04T08:35

2024-09-04T09:20

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

россия

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

дальневосточный федеральный университет

илья шестаков

балтийское море

балтия

экономика

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, считает их неуместными, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.В июле издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Уточнялось, что страны выступили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это."Что значит (обвинения - ред.) в незаконном вылове? Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И, согласно российскому законодательству, мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем. Если у них есть какие-то проблемы, связанные с осуществлением вылова в их территориальных водах и в их экономзоне, мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблемы у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся", - сказал Шестаков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html

https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408663.html

россия

балтийское море

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, илья шестаков, балтийское море, балтия, экономика