Рейтинг@Mail.ru
Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:35 04.09.2024 (обновлено: 09:20 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vef-1970419786.html
Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными
Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными
Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, считает их неуместными, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:35
2024-09-04T09:20
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
россия
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
дальневосточный федеральный университет
илья шестаков
балтийское море
балтия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970413974_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71eca4736d23922fad808f60b3462c06.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, считает их неуместными, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.В июле издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Уточнялось, что страны выступили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это."Что значит (обвинения - ред.) в незаконном вылове? Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И, согласно российскому законодательству, мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем. Если у них есть какие-то проблемы, связанные с осуществлением вылова в их территориальных водах и в их экономзоне, мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблемы у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся", - сказал Шестаков.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/sakhalin-1970400437.html
https://ria.ru/20240904/vlasti-1970408663.html
россия
балтийское море
балтия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970413974_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_6071114d9950ddab2f0a9a7e6fbcfb03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), россия, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дальневосточный федеральный университет, илья шестаков, балтийское море, балтия, экономика
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Россия, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Дальневосточный федеральный университет, Илья Шестаков, Балтийское море, Балтия, Экономика
Глава Росрыболовства назвал претензии Балтийских стран неуместными

Глава Росрыболовства: Россия продолжит вылов рыбы в Балтии несмотря на претензии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ВЭФ-2024. Работа форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии, считает их неуместными, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
В июле издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили Россию в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов, которые другие соблюдают. Уточнялось, что страны выступили совместное заявление с призывом к Совету и Комиссии Европейского союза отреагировать на это.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Сахалин подпишет на ВЭФ соглашения в ряде сфер с крупными компаниями
06:19
"Что значит (обвинения - ред.) в незаконном вылове? Мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах. И, согласно российскому законодательству, мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем. Если у них есть какие-то проблемы, связанные с осуществлением вылова в их территориальных водах и в их экономзоне, мы вот им не указываем, как им себя вести. Хотя проблемы у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся", - сказал Шестаков.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Алмаз весом 236 карат - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Магаданские власти подпишут на ВЭФ соглашение с "Алросой"
07:41
 
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)РоссияВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)Дальневосточный федеральный университетИлья ШестаковБалтийское мореБалтияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала