https://ria.ru/20240904/vef-1970413280.html

Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы

Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы - РИА Новости, 04.09.2024

Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы

Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T08:22

2024-09-04T08:22

2024-09-04T09:53

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

китай

экономика

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

азия

владивосток

илья шестаков

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков."Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков.По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью.В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/peskov-1970408104.html

китай

азия

владивосток

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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), китай, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , азия, владивосток, илья шестаков, дальневосточный федеральный университет