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Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы - РИА Новости, 04.09.2024
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08:22 04.09.2024 (обновлено: 09:53 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/vef-1970413280.html
Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы
Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы - РИА Новости, 04.09.2024
Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы
Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T08:22
2024-09-04T09:53
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
китай
экономика
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
азия
владивосток
илья шестаков
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков."Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков.По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью.В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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китай
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федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), китай, экономика, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , азия, владивосток, илья шестаков, дальневосточный федеральный университет
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Китай, Экономика, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум) , Азия, Владивосток, Илья Шестаков, Дальневосточный федеральный университет
Глава Росрыболовства назвал приоритетные рынки для экспорта рыбы

Глава Росрыболовства: азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Азиатские рынки приоритетны для экспорта российской рыбы и морепродуктов, на Китай приходится 50% поставок, заявил РИА Новости на ВЭФ глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Азиатские рынки для нас, с точки зрения российского экспорта, это приоритетные рынки. Китай у нас порядка 50% всех поставок по экспорту употребляет", - сказал Шестаков.
По его словам, это связано с тем, что в Азии есть спрос на качественную рыбную продукцию. Соответственно, она пользуется популярностью.
В апреле Шестаков сообщал журналистам, что Россия в этом году должна экспортировать рыбы и морепродуктов на 5,6 миллиарда долларов. Тогда он добавил, что основными рынками экспорта являются Китай, Япония, Южная Корея. Также это Нидерланды, Нигерия.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)КитайЭкономикаВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)АзияВладивостокИлья ШестаковДальневосточный федеральный университет
 
 
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