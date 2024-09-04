https://ria.ru/20240904/vdnh-1970444553.html
На ВДНХ пройдет Московская чайная выставка
На ВДНХ пройдет Московская чайная выставка - РИА Новости, 04.09.2024
На ВДНХ пройдет Московская чайная выставка
Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 5 по 8 сентября, в ней примут участие более 60 компаний из Китая, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:34
2024-09-04T10:34
2024-09-04T10:34
китай
фуцзянь
сычуань
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 5 по 8 сентября, в ней примут участие более 60 компаний из Китая, сообщается на сайте мэра и правительства. "С 5 по 8 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ пройдет Московская чайная выставка. Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в чайных церемониях и презентациях, а также продегустируют разные сорта этого полезного напитка. В выставке примут участие свыше 60 компаний из китайских провинций Фуцзянь, Сычуань и Юньнань", - говорится в сообщении на сайте. Отмечается, что китайские компании представят разные сорта чая, а также посуду и аксессуары для его приготовления и подачи. Посетить Московскую чайную выставку можно будет с 10.00 до 18.00, вход бесплатный.
https://ria.ru/20240830/vystavka-pristroystvo-1969440761.html
китай
фуцзянь
сычуань
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китай, фуцзянь, сычуань
На ВДНХ пройдет Московская чайная выставка
Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 5 по 8 сентября
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московская чайная выставка пройдет на ВДНХ с 5 по 8 сентября, в ней примут участие более 60 компаний из Китая, сообщается на сайте мэра и правительства.
"С 5 по 8 сентября в павильоне № 57 на ВДНХ пройдет Московская чайная выставка. Гости познакомятся с китайской чайной культурой, примут участие в чайных церемониях и презентациях, а также продегустируют разные сорта этого полезного напитка. В выставке примут участие свыше 60 компаний из китайских провинций Фуцзянь, Сычуань и Юньнань", - говорится в сообщении на сайте.
Отмечается, что китайские компании представят разные сорта чая, а также посуду и аксессуары для его приготовления и подачи. Посетить Московскую чайную выставку можно будет с 10.00 до 18.00, вход бесплатный.