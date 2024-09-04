https://ria.ru/20240904/vaktsina-1970583950.html
Онищенко рассказал о разработке лечебной вакцины от онкозаболеваний
Онищенко рассказал о разработке лечебной вакцины от онкозаболеваний - РИА Новости, 04.09.2024
Онищенко рассказал о разработке лечебной вакцины от онкозаболеваний
Лечебная вакцина от онкологии уже разрабатывается в России, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T17:26
2024-09-04T17:26
2024-09-04T17:26
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лечебная вакцина от онкологии уже разрабатывается в России, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "У нас тоже разрабатывается вакцина против онкозаболеваний, она индивидуально будет делаться. Человеку ставиться диагноз, очень детально изучаются особенности его проявления того или иного вида онкологического заболевания, и может быть создана лечебная вакцина, то есть будем лечить лечебной вакциной. Лечить, а не профилактировать то или иное онкологическое заболевание", - сказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Он также добавил, что сегодня у медицины большие возможности, вакцины уже можно будет создавать на генетическом уровне.
https://ria.ru/20240702/onkologiya-1956842469.html
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общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал о разработке лечебной вакцины от онкозаболеваний
Онищенко: в России разрабатывается лечебная вакцина от онкозаболеваний
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Лечебная вакцина от онкологии уже разрабатывается в России, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У нас тоже разрабатывается вакцина против онкозаболеваний, она индивидуально будет делаться. Человеку ставиться диагноз, очень детально изучаются особенности его проявления того или иного вида онкологического заболевания, и может быть создана лечебная вакцина, то есть будем лечить лечебной вакциной. Лечить, а не профилактировать то или иное онкологическое заболевание", - сказал Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он также добавил, что сегодня у медицины большие возможности, вакцины уже можно будет создавать на генетическом уровне.