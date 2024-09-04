https://ria.ru/20240904/ukraina-1970529027.html

В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР

В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024

В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР

Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:12

2024-09-04T15:12

2024-09-04T16:24

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию Newsweek. "Многие подразделения в районе Покровска (Красноармейска - Прим.ред) сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать, потому что они укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов…" — сказал он. По его мнению, такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970485992.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, германия, красноармейск