Рейтинг@Mail.ru
В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 04.09.2024 (обновлено: 16:24 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970529027.html
В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР
В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР
Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:12
2024-09-04T16:24
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
германия
красноармейск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_faa8dd8602975a9f70c9fef8abe9cbaf.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию Newsweek. "Многие подразделения в районе Покровска (Красноармейска - Прим.ред) сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать, потому что они укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов…" — сказал он. По его мнению, такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970485992.html
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
украина
германия
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967000177_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edc432b53eb53670193b91decfe1385a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина, германия, красноармейск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Германия, Красноармейск
В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР

Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию Newsweek.

"Многие подразделения в районе Покровска (Красноармейска - Прим.ред) сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать, потому что они укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов…" — сказал он.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине
Вчера, 12:46
По его мнению, такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.

Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
На Западе одной фразой описали положение Зеленского
Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаГерманияКрасноармейск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала