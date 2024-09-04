В Германии сделали неприятное для Украины заявление о ситуации в ДНР
Аналитик Ланге: ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Ситуация вокруг Красноармейска стала большой проблемой для ВСУ, заявил бывший начальник штаба министерства обороны Германии Нико Ланге в комментарии изданию Newsweek.
"Многие подразделения в районе Покровска (Красноармейска - Прим.ред) сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать, потому что они укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов…" — сказал он.
"Многие подразделения в районе Покровска (Красноармейска - Прим.ред) сталкиваются с проблемой, что они не могут удержать линию фронта или вынуждены отступать, потому что они укомплектованы всего на 10, 20 или 30 процентов…" — сказал он.
По его мнению, такая ситуация сложилась, так как мобилизация на Украине была недостаточной и запоздалой по политическим причинам.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.