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В Совфеде прокомментировали отставки политиков на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:08 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970526640.html
В Совфеде прокомментировали отставки политиков на Украине
В Совфеде прокомментировали отставки политиков на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
В Совфеде прокомментировали отставки политиков на Украине
В рядах соратников Владимира Зеленского очевидна неуверенность, причины последнего политического "листопада" на Украине кроются в низкой компетентности ее... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:08
2024-09-04T15:08
специальная военная операция на украине
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европа
владимир зеленский
григорий карасин
денис малюська
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В рядах соратников Владимира Зеленского очевидна неуверенность, причины последнего политического "листопада" на Украине кроются в низкой компетентности ее властей, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. "Подозреваю, что список отставников далеко не окончателен. Причина очевидна. Компетентность власть предержащих на Украине уже давно пребывает на недопустимо низком уровне, а теперь и вовсе превратилась в пародию на госуправление. Мест послов в Лондоне, да и в Европе в целом уже не хватает, отсюда проблемы трудоустройства. Конечно же, в рядах соратников Зеленского очевидна неуверенность, но, самое главное, всё ярче проявляется тенденция к авантюризму", - написал Карасин в своем Telegram-канале. Сенатор отметил, что кураторам киевского режима на Западе "следовало бы сделать соответствующие выводы". По его словам, в противном случае "мировому сообществу всё это может очень дорого стоить". "Осенний политический листопад в Киеве – явление весьма показательное", - резюмировал политик. Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
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украина, лондон, европа, владимир зеленский, григорий карасин, денис малюська, верховная рада украины, совет федерации рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Лондон, Европа, Владимир Зеленский, Григорий Карасин, Денис Малюська, Верховная Рада Украины, Совет Федерации РФ, В мире
В Совфеде прокомментировали отставки политиков на Украине

Сенатор Карасин: в рядах соратников Зеленского царит неуверенность

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. В рядах соратников Владимира Зеленского очевидна неуверенность, причины последнего политического "листопада" на Украине кроются в низкой компетентности ее властей, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
"Подозреваю, что список отставников далеко не окончателен. Причина очевидна. Компетентность власть предержащих на Украине уже давно пребывает на недопустимо низком уровне, а теперь и вовсе превратилась в пародию на госуправление. Мест послов в Лондоне, да и в Европе в целом уже не хватает, отсюда проблемы трудоустройства. Конечно же, в рядах соратников Зеленского очевидна неуверенность, но, самое главное, всё ярче проявляется тенденция к авантюризму", - написал Карасин в своем Telegram-канале.
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Сенатор отметил, что кураторам киевского режима на Западе "следовало бы сделать соответствующие выводы". По его словам, в противном случае "мировому сообществу всё это может очень дорого стоить".
"Осенний политический листопад в Киеве – явление весьма показательное", - резюмировал политик.
Накануне Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия также заявил, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЛондонЕвропаВладимир ЗеленскийГригорий КарасинДенис МалюськаВерховная Рада УкраиныСовет Федерации РФВ мире
 
 
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