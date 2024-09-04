https://ria.ru/20240904/ukraina-1970516348.html

Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР

Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР - РИА Новости, 04.09.2024

Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР

Использование бронетранспортеров, переданных Болгарией Украине, наблюдается в Курской области России, сказал в интервью РИА Новости депутат Болгарской... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:32

2024-09-04T14:32

2024-09-04T14:32

болгария

курская область

украина

болгарская социалистическая партия

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Использование бронетранспортеров, переданных Болгарией Украине, наблюдается в Курской области России, сказал в интервью РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. "Сейчас в Курской области мы видим, что есть БТР, которые переданы Болгарией украинской стороне, которые сейчас подбивают российские вооруженные силы", - сказал депутат в интервью на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/estoniya-1970500774.html

https://ria.ru/20240904/mid-1970493023.html

болгария

курская область

украина

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болгария, курская область, украина, болгарская социалистическая партия, дальневосточный федеральный университет