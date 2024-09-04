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Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР - РИА Новости, 04.09.2024
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14:32 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970516348.html
Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР
Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР - РИА Новости, 04.09.2024
Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР
Использование бронетранспортеров, переданных Болгарией Украине, наблюдается в Курской области России, сказал в интервью РИА Новости депутат Болгарской... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:32
2024-09-04T14:32
болгария
курская область
украина
болгарская социалистическая партия
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Использование бронетранспортеров, переданных Болгарией Украине, наблюдается в Курской области России, сказал в интервью РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков. Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД. "Сейчас в Курской области мы видим, что есть БТР, которые переданы Болгарией украинской стороне, которые сейчас подбивают российские вооруженные силы", - сказал депутат в интервью на полях Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240904/estoniya-1970500774.html
https://ria.ru/20240904/mid-1970493023.html
болгария
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болгария, курская область, украина, болгарская социалистическая партия, дальневосточный федеральный университет
Болгария, Курская область, Украина, Болгарская социалистическая партия, Дальневосточный федеральный университет
Болгарский депутат рассказал об использовании переданных Украине БТР

Болгарский депутат Петков: в Курской области используют переданные Украине БТР

© РИА Новости / Андрей КоцБТР
БТР - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Использование бронетранспортеров, переданных Болгарией Украине, наблюдается в Курской области России, сказал в интервью РИА Новости депутат Болгарской социалистической партии Иван Петков.
Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.
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"Сейчас в Курской области мы видим, что есть БТР, которые переданы Болгарией украинской стороне, которые сейчас подбивают российские вооруженные силы", - сказал депутат в интервью на полях Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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БолгарияКурская областьУкраинаБолгарская социалистическая партияДальневосточный федеральный университет
 
 
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