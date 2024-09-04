https://ria.ru/20240904/ukraina-1970485992.html

"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине

"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине

Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X назвал отставки в правительстве Украины важным сигналом. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:46

2024-09-04T12:46

2024-09-04T13:46

специальная военная операция на украине

в мире

украина

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891769998_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ce9a90f1703c18d687fc494c261b0f6a.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X назвал отставки в правительстве Украины важным сигналом."Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы", — говорится в публикации.Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины