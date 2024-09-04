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"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 04.09.2024 (обновлено: 13:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970485992.html
"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине
"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине
Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X назвал отставки в правительстве Украины важным сигналом. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T12:46
2024-09-04T13:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X назвал отставки в правительстве Украины важным сигналом."Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы", — говорится в публикации.Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970470340.html
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в мире, украина, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины
"Будьте готовы". На Западе раскрыли, что скоро произойдет на Украине

Профессор Малинен связал отставки на Украине с приближением переломного момента

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в социальной сети X назвал отставки в правительстве Украины важным сигналом.
"Переломный момент приближается. Крысы бегут с тонущего корабля. Будьте готовы", — говорится в публикации.

Накануне спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также подал в отставку.
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Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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