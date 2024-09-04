Рейтинг@Mail.ru
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:26 04.09.2024 (обновлено: 11:12 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР
ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".По его словам, тактическая ситуация... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:26
2024-09-04T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
торецк
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_162:0:3072:1637_1920x0_80_0_0_152f4a16998ec120a83e45c100d8dab2.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".По его словам, тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. ВСУ заминировали один участок перед собой, но российская армия прорвала фланг и обошла с другой стороны. "Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — сказал он. Солдат ВСУ добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а российские военные давят со всех сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
торецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/01/1956596065_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_12c28204bb90dc61e35ee52e5c40fb5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, торецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Торецк, Донецкая Народная Республика
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

Солдат ВСУ Иевлев: ситуация под Торецком пошла не по плану Украины

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. ВСУ заминировали один участок перед собой, но российская армия прорвала фланг и обошла с другой стороны.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Зеленский сделал заявление после отставок в кабмине
08:41
"Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — сказал он.

Солдат ВСУ добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а российские военные давят со всех сторон.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныТорецкДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала