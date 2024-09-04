https://ria.ru/20240904/ukraina-1970429177.html

В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - РИА Новости, 04.09.2024

В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".По его словам, тактическая ситуация... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:26

2024-09-04T09:26

2024-09-04T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".По его словам, тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. ВСУ заминировали один участок перед собой, но российская армия прорвала фланг и обошла с другой стороны. "Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — сказал он. Солдат ВСУ добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а российские военные давят со всех сторон.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240904/zelenskiy-1970421940.html

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

торецк

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, торецк, донецкая народная республика