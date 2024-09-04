В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР
Солдат ВСУ Иевлев: ситуация под Торецком пошла не по плану Украины
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ВСУ в районе Торецка в ДНР испытывают сложности, заявил украинский военный Евгений Иевлев в эфире телеканала "Еспресо".
По его словам, тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. ВСУ заминировали один участок перед собой, но российская армия прорвала фланг и обошла с другой стороны.
По его словам, тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. ВСУ заминировали один участок перед собой, но российская армия прорвала фланг и обошла с другой стороны.
"Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — сказал он.
Солдат ВСУ добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а российские военные давят со всех сторон.
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Солдат ВСУ добавил, что ситуация остается чрезвычайно сложной, личный состав истощен, иногда не хватает боекомплекта, а российские военные давят со всех сторон.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>