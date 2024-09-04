https://ria.ru/20240904/ukraina-1970384740.html

Украина закупает китайские дроны, несмотря на возражения производителя

Украина закупает китайские дроны, несмотря на возражения производителя - РИА Новости, 04.09.2024

Украина закупает китайские дроны, несмотря на возражения производителя

Киев продолжает закупать дроны Mavic китайского производства через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей вопреки... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T02:35

2024-09-04T02:35

2024-09-04T09:43

специальная военная операция на украине

украина

россия

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владимир путин

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. Киев продолжает закупать дроны Mavic китайского производства через дочернее подразделение польской компании и индивидуальных предпринимателей вопреки возражениям со стороны компании-производителя DJI, выявил эксклюзивный анализ корреспондента РИА Новости.Из данных, доступных на украинском портале госзакупок Prozorrо, следует, что крупнейший контракт стоимостью более 391,5 миллиона украинских гривен (857 миллионов рублей) на закупку дронов DJI был заключен между муниципальным отделом по безопасности горсовета Киева с компанией "УМО Украина". Поставщик должен был доставить 1550 дронов DJI Mavic 3T и 950 дронов DJI Mavic 3E до 31 августа.По информации с официального сайта "УМО Украина", она является дочкой польской компании "УМО", созданной в 1997 году и специализирующейся на поставке военной техники. Посты в соцсетях польской компании рекламируют в том числе продукцию DJI. Из публичных данных также следует, что компания "УМО Украина" поставляет дроны DJI для различных подразделений ВСУ, включая 25-ю воздушно-десантную бригаду, для которой она доставила 15 дронов DJI Mavic 3 Pro за один миллион гривен. Для 103-й отдельной бригады территориальной обороны, "УМО-Украина" поставила 40 дронов DJI Mavic 3 Pro за 2,8 миллиона гривен.Помимо этой компании, среди поставщиков дронов китайского производителя фигурирует индивидуальный предприниматель Алина Остапенко, которая заключила контракт на поставку тысячи дронов DJI Mavic 3 Pro для 26-го дивизиона речного флота ВМС Украины за 71,4 миллиона гривен. На ее счету еще три контракта стоимостью более десяти миллионов гривен каждый и семь контрактов стоимостью более пяти миллионов гривен каждый с подразделениями ВСУ и госучреждениями.Китайская компания DJI в апреле 2022 года выразила жесткое несогласие с использованием своих дронов обеими сторонами конфликта и приостановила деятельность в России и Украине. Летом 2023 года министерство торговли Китая ввело новые ограничительные меры по экспорту дронов, обязав компании получать разрешение от властей на поставки некоторых моделей и их компонентов. Ведомство запретило экспорт дронов, которые потенциально могут быть использованы в военных целях.В этом году китайские власти ужесточили экспортные ограничения на дроны, они вступили в силу 1 сентября.

https://ria.ru/20240825/demonstratsiya-1968371514.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

https://ria.ru/20240322/koalitsiya-1934877139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины