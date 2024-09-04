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Киев исключил участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
Киев исключил участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС - РИА Новости, 04.09.2024
Киев исключил участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
Киевские власти разрешили исключить участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для обеспечения охраны и обороны госграницы, заявило МВД... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T00:37
2024-09-04T00:37
2024-09-04T09:51
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Киевские власти разрешили исключить участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для обеспечения охраны и обороны госграницы, заявило МВД Украины.Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинский кабмин согласовал проект соответствующего указа. В МВД утверждают, что такой шаг позволит Госпогранслужбе Украины "обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима".Речь, как уточняется, идет о 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.После крупнейшей радиационной аварии на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986 года, в результате которой оказались загрязнены прилегающие к ЧАЭС территории, была установлена 30-километровая зона отчуждения, из которой отселили всех жителей.Чернобыльская зона включает в себя крайний север Вышгородского района (у границ с Белоруссией) Киевской области. Там расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, поселки городского типа Полесское и Вильча. К северу от украинской части зоны отчуждения расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, находящийся на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20240307/chernobyl-1931690491.html
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украина, белоруссия, чернобыльская аэс, в мире
Украина, Белоруссия, Чернобыльская АЭС, В мире
Киев исключил участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
Киев исключил 50-метровый участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Киевские власти разрешили исключить участок границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС для обеспечения охраны и обороны госграницы, заявило МВД Украины.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, украинский кабмин согласовал проект соответствующего указа. В МВД утверждают, что такой шаг позволит Госпогранслужбе Украины "обеспечить надлежащую охрану и оборону украинско-белорусской границы и соблюдение ее режима".
Речь, как уточняется, идет о 50-метровой полосе вдоль границы с Белоруссией, которая проходит в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения и находится в собственности Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.
После крупнейшей радиационной аварии на Чернобыльской атомной станции в апреле 1986 года, в результате которой оказались загрязнены прилегающие к ЧАЭС территории, была установлена 30-километровая зона отчуждения, из которой отселили всех жителей.
Чернобыльская зона включает в себя крайний север Вышгородского района (у границ с Белоруссией) Киевской области. Там расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, поселки городского типа Полесское и Вильча. К северу от украинской части зоны отчуждения расположен Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, находящийся на территории Белоруссии.