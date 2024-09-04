https://ria.ru/20240904/udar-1970641853.html

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 04.09.2024

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе

Владимир Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными ради авантюры в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T21:06

2024-09-04T21:06

2024-09-04T21:06

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

сумская область

курская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970456636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3968b4c27a813ec8efe3c2ee1a85579.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными ради авантюры в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на ракетный удар России по сосредоточению украинских войск и техники вблизи города Сумы."Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы", — написал Боуз.Как отметил журналист, в ходе сегодняшнего удара Россия уничтожила 20 единиц техники и 80 военнослужащих."Все это невидимо для западных СМИ", — подчеркнул он.Согласно сообщению Минобороны России, ВСУ потеряли семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ.В среду ведомство уточнило, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html

https://ria.ru/20240904/kiev-1970557794.html

россия

украина

сумская область

курская область

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 боевиков ВСУ. 2024-09-04T21:06 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, украина, сумская область, курская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, владимир зеленский, сумы