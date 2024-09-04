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"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе
"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе - РИА Новости, 04.09.2024
"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе
Владимир Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными ради авантюры в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T21:06
2024-09-04T21:06
2024-09-04T21:06
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными ради авантюры в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Так он отреагировал на ракетный удар России по сосредоточению украинских войск и техники вблизи города Сумы."Страшную цену за провалившуюся авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы", — написал Боуз.Как отметил журналист, в ходе сегодняшнего удара Россия уничтожила 20 единиц техники и 80 военнослужащих."Все это невидимо для западных СМИ", — подчеркнул он.Согласно сообщению Минобороны России, ВСУ потеряли семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ.В среду ведомство уточнило, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 576 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО HIMARS и три MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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Удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум
Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 боевиков ВСУ.
2024-09-04T21:06
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"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе
Боуз: Зеленский пожертвовал насильно мобилизованными в Сумской области