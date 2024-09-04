"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США
MWM: российские Су-34 с планирующими бомбами вызвали тревогу на Западе
© Минобороны РФЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад"
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". Архивное фото
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет Military Watch Magazine.
"Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинской конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой", — говорится в материале.
Отмечается, что бомбы ФАБ-500 оптимально подходят для нейтрализации хорошо укрепленных позиций ВСУ. Также в статье добавляется, что эта модель истребителей по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических ударных задач на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.