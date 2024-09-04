https://ria.ru/20240904/udar-1970548451.html

"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США

"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 04.09.2024

"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США

Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T15:51

2024-09-04T15:51

2024-09-04T19:03

специальная военная операция на украине

сирия

арктика

тихий океан

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет Military Watch Magazine."Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинской конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой", — говорится в материале.Отмечается, что бомбы ФАБ-500 оптимально подходят для нейтрализации хорошо укрепленных позиций ВСУ. Также в статье добавляется, что эта модель истребителей по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических ударных задач на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

сирия

арктика

тихий океан

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сирия, арктика, тихий океан, вооруженные силы украины, су-34