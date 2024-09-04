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"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 04.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 04.09.2024 (обновлено: 19:03 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/udar-1970548451.html
"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США
"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США - РИА Новости, 04.09.2024
"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США
Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:51
2024-09-04T19:03
специальная военная операция на украине
сирия
арктика
тихий океан
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет Military Watch Magazine."Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинской конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой", — говорится в материале.Отмечается, что бомбы ФАБ-500 оптимально подходят для нейтрализации хорошо укрепленных позиций ВСУ. Также в статье добавляется, что эта модель истребителей по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических ударных задач на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970524185.html
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
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сирия, арктика, тихий океан, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Сирия, Арктика, Тихий океан, Вооруженные силы Украины, Су-34
"С большой тревогой". Российские удары вызвали испуг в США

MWM: российские Су-34 с планирующими бомбами вызвали тревогу на Западе

© Минобороны РФЭкипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад"
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Минобороны РФ
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Запад". Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удары российских истребителей Су-34 с применением неуправляемых авиационных бомб ФАБ-500 в зоне спецоперации вызвали серьезную озабоченность на Западе, пишет Military Watch Magazine.
"Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинской конфликте, где эффективность его ударов планерными бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой", — говорится в материале.
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Отмечается, что бомбы ФАБ-500 оптимально подходят для нейтрализации хорошо укрепленных позиций ВСУ. Также в статье добавляется, что эта модель истребителей по-прежнему широко используется как для ядерного сдерживания, так и для выполнения тактических ударных задач на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики и западной части Тихого океана.
Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы и военных объектов противника.
Универсальный модуль планирования и коррекции применяется на различных типах авиабомб, позволяя выполнять полетное задание не входя в зону поражения систем ПВО противника.
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