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Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:39 04.09.2024 (обновлено: 11:19 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/udar-1970446197.html
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами - РИА Новости, 04.09.2024
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами
Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:39
2024-09-04T11:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
сумы
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны."Уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что цели находились в районе населенного пункта Новые Басы в семи километрах юго-восточнее Сум.Ведомство также опубликовало кадры нанесения ракетного удара.Утром в среду, 4 сентября, воздушная тревога звучала в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html
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Удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум
Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 боевиков ВСУ.
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вооруженные силы украины, сумская область, сумы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Сумы, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами

МО: ВС РФ ударили по сосредоточению украинских боевиков и техники вблизи Сум

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны.
"Уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ", — указали в ведомстве.
В Минобороны уточнили, что цели находились в районе населенного пункта Новые Басы в семи километрах юго-восточнее Сум.
Ведомство также опубликовало кадры нанесения ракетного удара.
Утром в среду, 4 сентября, воздушная тревога звучала в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСумская областьСумыБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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