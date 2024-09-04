https://ria.ru/20240904/udar-1970446197.html
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами - РИА Новости, 04.09.2024
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами
Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:39
2024-09-04T10:39
2024-09-04T11:19
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сумская область
сумы
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970456636_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3968b4c27a813ec8efe3c2ee1a85579.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны."Уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что цели находились в районе населенного пункта Новые Басы в семи километрах юго-восточнее Сум.Ведомство также опубликовало кадры нанесения ракетного удара.Утром в среду, 4 сентября, воздушная тревога звучала в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html
сумская область
сумы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970456636_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6b7cb2d4f00acb2d9f865b149b317b31.jpg
Удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум
Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 боевиков ВСУ.
2024-09-04T10:39
true
PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, сумская область, сумы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Сумы, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами
МО: ВС РФ ударили по сосредоточению украинских боевиков и техники вблизи Сум