https://ria.ru/20240904/udar-1970446197.html

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами - РИА Новости, 04.09.2024

Российские военные нанесли ракетный удар по ВСУ под Сумами

Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:39

2024-09-04T10:39

2024-09-04T11:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сумская область

сумы

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по скоплению техники и вооружений ВСУ под городом Сумы, сообщило Минобороны."Уничтожено: семь единиц грузовой автомобильной техники, четыре единицы боевых бронированных машин, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и до 80 боевиков ВСУ", — указали в ведомстве.В Минобороны уточнили, что цели находились в районе населенного пункта Новые Басы в семи километрах юго-восточнее Сум.Ведомство также опубликовало кадры нанесения ракетного удара.Утром в среду, 4 сентября, воздушная тревога звучала в Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях Украины.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970425504.html

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Удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум Российские военные нанесли ракетный удар по скоплению украинской техники недалеко от Сум, сообщило Минобороны. Уничтожено семь единиц грузовой техники, четыре боевых бронированных машины, девять автомобилей и до 80 боевиков ВСУ. 2024-09-04T10:39 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, сумская область, сумы, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)