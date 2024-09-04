Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 04.09.2024 (обновлено: 09:53 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/udar-1970402019.html
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ
Удар по тренировочному центру в Полтаве во вторник деморализовал Украину на фоне поражений в Донбассе, пишет американская газета New York Times. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:38
2024-09-04T09:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
полтава
вооруженные силы украины
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970314939_0:157:1280:877_1920x0_80_0_0_e2e3cbbd155180fed44dbc981da48aad.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удар по тренировочному центру в Полтаве во вторник деморализовал Украину на фоне поражений в Донбассе, пишет американская газета New York Times."Удар (по институту связи в Полтаве. — Прим. ред.) стал деморализующим для Украины в тот момент, когда ее силы отступают &lt;...&gt; на главном фронте в Донбассе", — говорится в статье.Как подчеркнули в издании, поражение военного института стало одним из мощнейших ударов России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии.Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", сообщил Рогов.Позднее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о десятках погибших и до 600 раненых. Он возложил вину на военное руководство, допустившее массовое скопление военнослужащих в одном месте.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240827/repke-1968642877.html
https://ria.ru/20240904/poltava-1970384579.html
россия
украина
сша
полтава
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970314939_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bc0782ede61c80fb97ce2d9aba0bbecf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, полтава, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Полтава, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ

NYT: удар по тренировочному центру в Полтаве деморализовал ВСУ

© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удар по тренировочному центру в Полтаве во вторник деморализовал Украину на фоне поражений в Донбассе, пишет американская газета New York Times.
"Удар (по институту связи в Полтаве. — Прим. ред.) стал деморализующим для Украины в тот момент, когда ее силы отступают <...> на главном фронте в Донбассе", — говорится в статье.
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
В Германии сделали один вывод после мощнейшего удара ВС России
27 августа, 03:52
Как подчеркнули в издании, поражение военного института стало одним из мощнейших ударов России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", сообщил Рогов.
Позднее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о десятках погибших и до 600 раненых. Он возложил вину на военное руководство, допустившее массовое скопление военнослужащих в одном месте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В Британии забили тревогу после "страшного" удара по ВСУ в Полтаве
02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАПолтаваВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала