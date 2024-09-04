В США заявили о деморализующем ударе России по ВСУ
NYT: удар по тренировочному центру в Полтаве деморализовал ВСУ
© Фото : соцсетиПоследствия удара по Полтавскому военному институту связи
© Фото : соцсети
Последствия удара по Полтавскому военному институту связи
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Удар по тренировочному центру в Полтаве во вторник деморализовал Украину на фоне поражений в Донбассе, пишет американская газета New York Times.
"Удар (по институту связи в Полтаве. — Прим. ред.) стал деморализующим для Украины в тот момент, когда ее силы отступают <...> на главном фронте в Донбассе", — говорится в статье.
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Как подчеркнули в издании, поражение военного института стало одним из мощнейших ударов России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии.
Утром во вторник украинские СМИ сообщили о двух взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Как уточнил затем председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи, который занимался подготовкой боевиков ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ. Удар пришелся по построению, в котором участвовали больше 500 военных ВСУ. В итоге "потери противника исчисляются сотнями", сообщил Рогов.
Позднее бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук* заявил о десятках погибших и до 600 раненых. Он возложил вину на военное руководство, допустившее массовое скопление военнослужащих в одном месте.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.