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Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 04.09.2024
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11:41 04.09.2024 (обновлено: 11:51 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ucheniya-1970465697.html
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России
Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:41
2024-09-04T11:51
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отработка боевых действий на финляндской территории является частью гибридной войны против нашей страны. Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски, военные наши делают соответствующие выводы", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, действия военного блока у границ РФ носят "демонстративно провокационный характер".
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россия
Россия
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России

Захарова: любые учения НАТО вблизи границ РФ носят провокационный характер

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДиректор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отработка боевых действий на финляндской территории является частью гибридной войны против нашей страны. Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски, военные наши делают соответствующие выводы", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, действия военного блока у границ РФ носят "демонстративно провокационный характер".
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