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Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России

Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 04.09.2024

Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России

Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T11:41

2024-09-04T11:41

2024-09-04T11:51

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отработка боевых действий на финляндской территории является частью гибридной войны против нашей страны. Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски, военные наши делают соответствующие выводы", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, действия военного блока у границ РФ носят "демонстративно провокационный характер".

https://ria.ru/20240901/dizen-1969838680.html

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