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Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России - РИА Новости, 04.09.2024
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России
Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T11:41
2024-09-04T11:41
2024-09-04T11:51
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Отработка боевых действий на финляндской территории является частью гибридной войны против нашей страны. Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски, военные наши делают соответствующие выводы", - сказала она в ходе брифинга.По ее словам, действия военного блока у границ РФ носят "демонстративно провокационный характер".
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россия
Захарова высказалась об учениях НАТО вблизи границ России
Захарова: любые учения НАТО вблизи границ РФ носят провокационный характер
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Москва отслеживает активность НАТО на территории Финляндии и оценивает потенциальные риски, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Отработка боевых действий на финляндской территории является частью гибридной войны против нашей страны. Кроме того, в результате подобной активности создаются новые угрозы для безопасности, судоходства, ведения экономической деятельности на Крайнем Севере. Отслеживаем происходящее, оцениваем потенциальные риски, военные наши делают соответствующие выводы", - сказала она в ходе брифинга.
По ее словам, действия военного блока у границ РФ носят "демонстративно провокационный характер".