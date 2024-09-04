https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970562565.html

Эксперт прокомментировал возможное присоединение Турции к БРИКС

Эксперт прокомментировал возможное присоединение Турции к БРИКС - РИА Новости, 04.09.2024

Эксперт прокомментировал возможное присоединение Турции к БРИКС

Евросоюз не будет принимать меры в отношении Турции в ответ на возможное присоединение страны к БРИКС, если оно не окажет влияния на экономические связи ЕС с... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:38

2024-09-04T16:38

2024-09-04T16:38

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юрий ушаков

реджеп тайип эрдоган

сергей лавров

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Евросоюз не будет принимать меры в отношении Турции в ответ на возможное присоединение страны к БРИКС, если оно не окажет влияния на экономические связи ЕС с Анкарой, выразил мнение в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Института политики безопасности и развития в Стокгольме Гарет Дженкинс. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что страны БРИКС будут рассматривать заявку Турции на полноформатное участие в объединении. "Не думаю, что у ЕС есть намерение принять Турцию в члены в обозримом будущем. В том случае, если членство Турции в БРИКС не окажет никакого влияния на экономические отношения ЕС и Турции, …не думаю, что ЕС посчитает необходимым принимать меры в отношении Анкары", - считает эксперт. Дженкинс добавил, что через присоединение Турции к БРИКС президент страны Реджеп Тайип Эрдоган хочет показать, что Турция играет роль независимого игрока на мировой арене. По мнению эксперта, членство Турции в БРИКС можно воспринимать как шаг к дистанцированию страны от ЕС и США. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения новых членов к группе - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что по итогам встречи министров иностранных дел стран группы было принято решение взять паузу в приеме новых членов. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, сейчас в БРИКС разрабатывают критерии новой категории стран-партнеров. Ожидается, что такие критерии вместе со списком стран, которые могли бы ими стать, будут представлены на утверждение лидеров БРИКС к саммиту в Казани в октябре.

https://radiosputnik.ru/20240904/briks-1970509414.html

https://ria.ru/20240903/turtsiya-1970268552.html

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в мире, турция, россия, анкара (провинция), юрий ушаков, реджеп тайип эрдоган, сергей лавров, брикс, евросоюз