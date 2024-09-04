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Посол в Турции призвал россиян к мерам предосторожности - РИА Новости, 04.09.2024
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Туризм
 
15:29 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/turtsiya-1970537820.html
Посол в Турции призвал россиян к мерам предосторожности
Посол в Турции призвал россиян к мерам предосторожности - РИА Новости, 04.09.2024
Посол в Турции призвал россиян к мерам предосторожности
Посол РФ в Турции Алексей Ерхов призвал российских граждан принимать разумные меры предосторожности при посещении Турции. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:29
2024-09-04T15:29
туризм
россия
турция
алексей ерхов
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АНТАЛЬЯ, 4 сен – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов призвал российских граждан принимать разумные меры предосторожности при посещении Турции. "Это другая страна, пусть и достаточно дружественная по отношению к России. Это другой народ, хоть и хорошо относящийся к россиянам. Здесь другие законы, другие обычаи, порядки. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Я имею в виду, в частности, последний случай, когда две недели искали россиянку, которая в одиночку, с раннего утра, отправилась в довольно-таки безлюдное, далеко небезопасное место для пеших путешествий. Там скалы, обрывы, всё, что угодно. Будьте осторожны на улице. Далеко на всегда водители уважают пешеходов, которые идут по "зебре". Вот так вот исторически сложилось. Пожалуйста, позаботитесь о себе, тогда генконсульствам будет проще защищать ваши интересы", - сказал дипломат российским журналистам после церемонии открытия нового здания генконсульства РФ в Анталье. Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, было обнаружено 31 августа в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия. Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов.
https://ria.ru/20240824/turtsiya-1968191421.html
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россия, турция, алексей ерхов
Туризм, Россия, Турция, Алексей Ерхов
Посол в Турции призвал россиян к мерам предосторожности

Посол РФ в Турции Ерхов призвал россиян к мерам предосторожности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНабережная в Турции
Набережная в Турции - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набережная в Турции. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 4 сен – РИА Новости. Посол РФ в Турции Алексей Ерхов призвал российских граждан принимать разумные меры предосторожности при посещении Турции.
"Это другая страна, пусть и достаточно дружественная по отношению к России. Это другой народ, хоть и хорошо относящийся к россиянам. Здесь другие законы, другие обычаи, порядки. Поэтому, пожалуйста, будьте осторожны. Я имею в виду, в частности, последний случай, когда две недели искали россиянку, которая в одиночку, с раннего утра, отправилась в довольно-таки безлюдное, далеко небезопасное место для пеших путешествий. Там скалы, обрывы, всё, что угодно. Будьте осторожны на улице. Далеко на всегда водители уважают пешеходов, которые идут по "зебре". Вот так вот исторически сложилось. Пожалуйста, позаботитесь о себе, тогда генконсульствам будет проще защищать ваши интересы", - сказал дипломат российским журналистам после церемонии открытия нового здания генконсульства РФ в Анталье.
Тело российской туристки Натальи Сомовой, пропавшей 17 августа, было обнаружено 31 августа в турецком курортном районе Мугла, причина смерти будет установлена после вскрытия.
Сомова пропала 17 августа после того, как вышла из отеля в районе Ичмелер вблизи Мармариса на пешую прогулку. В понедельник, 19 августа, Сомова должна была вернуться в Россию, администрации отеля и представителям туроператора о ее исчезновении сообщили близкие. В генконсульстве РФ в Анталье сообщили РИА Новости о поисках туристки с участием сил МЧС и береговой охраны Турции, были организованы группы волонтеров и активистов.
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ТуризмРоссияТурцияАлексей Ерхов
 
 
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