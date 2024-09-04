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МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России - РИА Новости, 04.09.2024
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Туризм
 
14:38 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/turizm-1970518477.html
МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России
МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России - РИА Новости, 04.09.2024
МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России
Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей, это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T14:38
2024-09-04T14:38
туризм
россия
москва
краснодарский край
владимир путин
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей, это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей - такие данные опубликовал Росстат. В Минэкономразвития России отметили, что это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении. В министерстве рассказали, что всего за семь месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 миллиона, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 миллиона, уточнили там. "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий по стране почти вдвое - до 140 миллионов. Рост количества турпоездок в регионы показывает, что мы движемся к этой цели. Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Пятерка регионов-лидеров туристического рынка остается традиционной. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. В общей сложности на них приходится более 20 миллионов туристических поездок, отметили в пресс-службе. Максимальные темпы прироста числа турпоездок среди российских регионов по итогам семи месяцев показывают Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чечня, Дагестан, добавили там. Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания туристов гостиницах за семь месяцев 2024 года составила 4 ночи. При этом число ночевок выросло на 10% - до 195,1 миллиона. Дольше всего туристы задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополе (6,2 ночи) и в Крыму (6 ночей).
https://ria.ru/20240820/kurily-1967062913.html
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россия, москва, краснодарский край, владимир путин, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), туризм
Туризм, Россия, Москва, Краснодарский край, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Туризм
МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России

МЭР: российские гостиницы и санатории в июле приняли 9,99 миллиона гостей

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкДевушка кормит чаек на пляже в Сочи
Девушка кормит чаек на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Девушка кормит чаек на пляже в Сочи. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей, это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей - такие данные опубликовал Росстат. В Минэкономразвития России отметили, что это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении.
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В министерстве рассказали, что всего за семь месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 миллиона, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 миллиона, уточнили там.
"Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий по стране почти вдвое - до 140 миллионов. Рост количества турпоездок в регионы показывает, что мы движемся к этой цели. Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.
Пятерка регионов-лидеров туристического рынка остается традиционной. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. В общей сложности на них приходится более 20 миллионов туристических поездок, отметили в пресс-службе. Максимальные темпы прироста числа турпоездок среди российских регионов по итогам семи месяцев показывают Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чечня, Дагестан, добавили там.
Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания туристов гостиницах за семь месяцев 2024 года составила 4 ночи. При этом число ночевок выросло на 10% - до 195,1 миллиона. Дольше всего туристы задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополе (6,2 ночи) и в Крыму (6 ночей).
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ТуризмРоссияМоскваКраснодарский крайВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Туризм
 
 
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