https://ria.ru/20240904/turizm-1970518477.html

МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России

МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России - РИА Новости, 04.09.2024

МЭР заявило о рекордном количестве туристических поездок по России

Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей, это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:38

2024-09-04T14:38

2024-09-04T14:38

туризм

россия

москва

краснодарский край

владимир путин

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей, это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений, сообщили журналистам в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "Российские гостиницы, санатории и другие средства размещения в июле приняли 9,99 миллиона гостей - такие данные опубликовал Росстат. В Минэкономразвития России отметили, что это максимальное значение показателя, зафиксированное за всю историю статистических наблюдений", - говорится в сообщении. В министерстве рассказали, что всего за семь месяцев 2024 года число туристических поездок с ночевками в коллективных средствах размещения достигло 48,7 миллиона, что на 11,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Число иностранных туристов за этот же период выросло на 45,5% и составило 2,3 миллиона, уточнили там. "Президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 году увеличить число ежегодных путешествий по стране почти вдвое - до 140 миллионов. Рост количества турпоездок в регионы показывает, что мы движемся к этой цели. Сегодня сделать субъекты более привлекательными для поездок помогают в том числе инструменты нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко. Пятерка регионов-лидеров туристического рынка остается традиционной. Это Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область и Татарстан. В общей сложности на них приходится более 20 миллионов туристических поездок, отметили в пресс-службе. Максимальные темпы прироста числа турпоездок среди российских регионов по итогам семи месяцев показывают Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Амурская область, Хабаровский край, Ингушетия, Чечня, Дагестан, добавили там. Согласно статистическим данным, средняя продолжительность пребывания туристов гостиницах за семь месяцев 2024 года составила 4 ночи. При этом число ночевок выросло на 10% - до 195,1 миллиона. Дольше всего туристы задерживаются в отелях Кабардино-Балкарии (6,9 ночи), Севастополе (6,2 ночи) и в Крыму (6 ночей).

https://ria.ru/20240820/kurily-1967062913.html

https://ria.ru/20240905/podmoskove-1952243840.html

россия

москва

краснодарский край

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россия, москва, краснодарский край, владимир путин, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат), туризм