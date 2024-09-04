https://ria.ru/20240904/tsentr-1970396304.html

Центр по изучению изменения климата на Дальнем Востоке запустят в 2025 году

Центр по изучению изменения климата на Дальнем Востоке запустят в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2024

Центр по изучению изменения климата на Дальнем Востоке запустят в 2025 году

Центр по изучению изменения климата и предупреждению чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке начнет работу в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:24

2024-09-04T05:24

2024-09-04T05:24

дальний восток

россия

приморский край

олег кожемяко

владимир путин

гидрометцентр

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Центр по изучению изменения климата и предупреждению чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке начнет работу в 2025 году, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме председатель дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин. "Сейчас наконец-то возникло понимание (по срокам создания центра), мы очень благодарны губернатору Приморского края, который этот проект горячо поддерживает. В следующем году, если ничего не изменится, этот центр точно будет запущен", - сказал Кульчин. Он отметил, что задачей создаваемого центра будет организация связки между деятельностью Росгидромета и МЧС по прогнозированию и реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные глобальными климатическими изменениями. "Можно создать систему, которая адаптировала бы народное хозяйство к изменениям климата. Если мы знаем, что будут ливни, то мы должны понимать, куда эта вода уйдет. Дальше смотрим, а через что будет уходить эта вода. А у реки, по которой она должна уйти, русло не чищено, какие-то завалы там есть. Значит, нужно найти решения: посмотреть гидрологию, русло почистить, сделать отвод, если река нерестовая. Такие рекомендации Росгидромет и МЧС не дают, а мы можем. Те же самые цунами, землетрясения, кто ими занимается? Поэтому мы тоже берем на себя вот эти функции", - отметил председатель ДВО РАН. В сентябре 2023 года глава Приморья Олег Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения. В феврале Кожемяко сообщал, что работа по созданию лаборатории в Приморье уже идет, ожидалось, что она будет создана в 2024 году. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240530/mchs-1949372894.html

https://ria.ru/20240615/klimat-1953096116.html

дальний восток

россия

приморский край

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дальний восток, россия, приморский край, олег кожемяко, владимир путин, гидрометцентр, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук, вэф — 2024 (восточный экономический форум)