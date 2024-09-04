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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 04.09.2024

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T10:30

2024-09-04T10:30

2024-09-04T12:46

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. Так, к 10:23 мск нефтяные фьючерсы теряют более процента: ноябрьские на Brent подешевели на 1,15 процента, до 72,89 доллара за баррель, а октябрьские на WTI — на 1,31 процента, до 69,41 доллара.Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, такое снижение цен связано, в частности, с вышедшими накануне данными по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. По словам эксперта, это свидетельствует о негативных ожиданиях — в том числе сокращении промпроизводства — и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть.Кроме того, давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.По его мнению, развернуть цены в обратном направлении может начало цикла снижения ставки ФРС и готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность.

https://ria.ru/20240827/neft-1968634981.html

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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)