https://ria.ru/20240904/tsena-1970442868.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 04.09.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:30
2024-09-04T10:30
2024-09-04T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
brent
wti (нефть)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_f1e5af89dc83adf6cc235c19bf046342.jpg
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. Так, к 10:23 мск нефтяные фьючерсы теряют более процента: ноябрьские на Brent подешевели на 1,15 процента, до 72,89 доллара за баррель, а октябрьские на WTI — на 1,31 процента, до 69,41 доллара.Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, такое снижение цен связано, в частности, с вышедшими накануне данными по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. По словам эксперта, это свидетельствует о негативных ожиданиях — в том числе сокращении промпроизводства — и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть.Кроме того, давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.По его мнению, развернуть цены в обратном направлении может начало цикла снижения ставки ФРС и готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность.
https://ria.ru/20240827/neft-1968634981.html
https://ria.ru/20240831/neft-1969629159.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898744399_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_f0ee669b8a8d859bf461b422b94ac017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долл впервые с 13 декабря 2023 года