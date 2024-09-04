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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 04.09.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
10:30 04.09.2024 (обновлено: 12:46 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/tsena-1970442868.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель - РИА Новости, 04.09.2024
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T10:30
2024-09-04T12:46
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов. Так, к 10:23 мск нефтяные фьючерсы теряют более процента: ноябрьские на Brent подешевели на 1,15 процента, до 72,89 доллара за баррель, а октябрьские на WTI — на 1,31 процента, до 69,41 доллара.Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, такое снижение цен связано, в частности, с вышедшими накануне данными по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. По словам эксперта, это свидетельствует о негативных ожиданиях — в том числе сокращении промпроизводства — и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть.Кроме того, давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.По его мнению, развернуть цены в обратном направлении может начало цикла снижения ставки ФРС и готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность.
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экономика, цены на нефть, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Brent, WTI (нефть)
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долл впервые с 13 декабря 2023 года

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРабота нефтяных станков-качалок
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Работа нефтяных станков-качалок. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с конца прошлого года опустилась ниже 73 долларов за баррель, следует из данных торгов.
Так, к 10:23 мск нефтяные фьючерсы теряют более процента: ноябрьские на Brent подешевели на 1,15 процента, до 72,89 доллара за баррель, а октябрьские на WTI — на 1,31 процента, до 69,41 доллара.
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Как отметил портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин, такое снижение цен связано, в частности, с вышедшими накануне данными по деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. По словам эксперта, это свидетельствует о негативных ожиданиях — в том числе сокращении промпроизводства — и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть.
Кроме того, давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.
По его мнению, развернуть цены в обратном направлении может начало цикла снижения ставки ФРС и готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность.
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