https://ria.ru/20240904/trevoga-1970655145.html

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.09.2024

В Киеве и девяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киеве, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T23:33

2024-09-04T23:33

2024-09-04T23:38

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киеве, а также Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в период с 20.53 мск по 23.29 мск. Тревога также звучит на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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