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Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 04.09.2024
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15:52 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/tramp-1970548869.html
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа - РИА Новости, 04.09.2024
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа
Первым в подозреваемого в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании 13 июля Мэтью Крукса выстрелил не агент... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:52
2024-09-04T15:52
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первым в подозреваемого в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании 13 июля Мэтью Крукса выстрелил не агент Секретной службы США, а сотрудник спецподразделения местной полиции, следует из отчета конгрессмена Клэя Хиггинса, опубликованного на его официальном сайте. "Девятый выстрел (согласно отчету, первые восемь выстрелов сделал Крукс с крыши здания - ред.) был совершен сотрудником спецподразделения полиции округа Батлер с земли... Выстрел попал в приклад винтовки Крукса, в результате чего он получил ранения", - говорится в отчете Хиггинса. В отчете конгрессмен назвал сотрудника полиции "очень крутым", отметив, что, заметив Крукса на крыше, он немедленно побежал на линию огня, чтобы занять удобную позицию для ответного выстрела. Согласно тексту отчета, после выстрела полицейского Крукс прекратил огонь и уже затем был нейтрализован снайпером Секретной службы. При этом, как заметил телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс в своем эфире, исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу в ходе дачи показаний в конце июля ни разу не упомянул сотрудника полиции, совершившего выстрел. "Почему глава Секретной службы не упомянул, что именно местная полиция первой добралась до Крукса, а не Секретная служба?", - заявил Уоттерс. Ранее также сообщалось, что, согласно отчету конгрессмена Клэя Хиггинса, сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им местной полицией в целях взаимодействия радиосистемы в день покушения и узнали о подозреваемом, только когда он начал стрелять. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс. Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, выборы президента сша — 2024, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, ФБР, Выборы президента США — 2024, Покушение на Дональда Трампа
Стали известны новые детали в деле о покушении на Трампа

Отчет: первым в подозреваемого в покушении на Трампа выстрелил полицейский

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первым в подозреваемого в покушении на кандидата на пост президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании 13 июля Мэтью Крукса выстрелил не агент Секретной службы США, а сотрудник спецподразделения местной полиции, следует из отчета конгрессмена Клэя Хиггинса, опубликованного на его официальном сайте.
"Девятый выстрел (согласно отчету, первые восемь выстрелов сделал Крукс с крыши здания - ред.) был совершен сотрудником спецподразделения полиции округа Батлер с земли... Выстрел попал в приклад винтовки Крукса, в результате чего он получил ранения", - говорится в отчете Хиггинса.
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В отчете конгрессмен назвал сотрудника полиции "очень крутым", отметив, что, заметив Крукса на крыше, он немедленно побежал на линию огня, чтобы занять удобную позицию для ответного выстрела.
Согласно тексту отчета, после выстрела полицейского Крукс прекратил огонь и уже затем был нейтрализован снайпером Секретной службы.
При этом, как заметил телеведущий телеканала Fox News Джесси Уоттерс в своем эфире, исполняющий обязанности главы Секретной службы США Рональд Роу в ходе дачи показаний в конце июля ни разу не упомянул сотрудника полиции, совершившего выстрел.
"Почему глава Секретной службы не упомянул, что именно местная полиция первой добралась до Крукса, а не Секретная служба?", - заявил Уоттерс.
Ранее также сообщалось, что, согласно отчету конгрессмена Клэя Хиггинса, сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им местной полицией в целях взаимодействия радиосистемы в день покушения и узнали о подозреваемом, только когда он начал стрелять.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Глава Секретной службы США Кимберли Читл 23 июля подала в отставку.
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В миреСШАПенсильванияДональд ТрампФБРВыборы президента США — 2024Покушение на Дональда Трампа
 
 
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