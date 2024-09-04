https://ria.ru/20240904/tramp-1970377258.html

Трамп не признал вину по новому делу о вмешательстве в выборы президента

Трамп не признал вину по новому делу о вмешательстве в выборы президента - РИА Новости, 04.09.2024

Трамп не признал вину по новому делу о вмешательстве в выборы президента

Экс-президент США Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы, а также уполномочил своего... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T00:07

2024-09-04T00:07

2024-09-04T00:07

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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп уведомил суд об отказе участвовать в слушании по новому делу о попытке вмешательства в выборы, а также уполномочил своего адвоката заявить о своей полной невиновности, говорится в ходатайстве Трампа. "Я отказываюсь от права участия в предварительном слушании и уполномачиваю моего адвоката заявить о моей невиновности по всем вмененным статьям", - говорится в обращении экс-президента США в суд. Ожидается, что предварительное слушание по этому делу пройдет в суде Вашингтона 5 сентября. Спецпрокурор Джек Смит ранее представил новое обвинительное заключение против Трампа, настаивая на необходимости привлечь его по тем же статьям, по которым уже идет разбирательство в вашингтонском суде, но уточнив некоторые претензии с учетом решения Верховного суда о частичном иммунитете у бывшего президента. Трампу вменяется сговор с целью обмана США, сговор для противодействия официальным процессам, противодействие и попытка противодействия официальным процедурам, заговор против права. Трамп ранее просил прекратить уголовные дела против него, ссылаясь на постановление Верховного суда США о том, что у него есть иммунитет от юридического преследования за действия на посту. Высшая инстанция при этом сочла, что неприкосновенность не является абсолютной, а распространяется только на действия в официальном качестве. Трамп настаивает на том, что его нельзя судить за действия, относящиеся к периоду его пребывания в должности президента США, включая центральный эпизод процесса – штурм Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах его конкурента-демократа Джо Байдена. Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. После того как протестующих выдворили из здания, конгрессмены утвердили победу Байдена на президентских выборах. Впоследствии сотни человек в США были арестованы правоохранительными органами по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20240903/kharris-1970117022.html

https://ria.ru/20240828/tramp-1968867925.html

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сша, вашингтон (штат), дональд трамп, джо байден, в мире