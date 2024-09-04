https://ria.ru/20240904/tpp-1970397295.html

Влияние импорта на российскую экономику заметно ослабевает, отметили в ТПП

Влияние импорта на российскую экономику заметно ослабевает, отметили в ТПП - РИА Новости, 04.09.2024

Влияние импорта на российскую экономику заметно ослабевает, отметили в ТПП

Влияние на российскую экономику импорта заметно ослабевает, это видно по таким отраслям, как радиоэлектроника, фармацевтика, машиностроение и станкостроение,... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:39

2024-09-04T05:39

2024-09-04T05:39

экономика

россия

владивосток

сергей катырин

торгово-промышленная палата рф

федеральная служба государственной статистики (росстат)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Влияние на российскую экономику импорта заметно ослабевает, это видно по таким отраслям, как радиоэлектроника, фармацевтика, машиностроение и станкостроение, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Ориентир на импортозамещение только набирает обороты: у нас по-прежнему много отраслей и рынков с крайне низкой долей отечественного производства. Да, импортозависимые отрасли отечественного производства продолжают бороться с влиянием ограничений, но это влияние заметно ослабевает. К таким отраслям можно отнести, в частности, радиоэлектронную, фармацевтическую, машиностроительную и станкостроительную отрасли", - сказал он в кулуарах форума. По его словам, "для развития данных тенденций" по-прежнему актуальны такие меры, как поддержка малого и среднего бизнеса, "снижение неравенства регионов", повышение производительности труда. "Если говорить о конкретных цифрах, то в целом по данным Росстата промышленное производство в России выросло на 4,4% в первом полугодии 2024 года. Основным драйвером традиционно выступила обработка — в частности, отрасли, связанные с ОПК", - добавил собеседник агентства. "Основной положительный вклад в динамику промпроизводства в первом полугодии 2024 года внес выпуск обрабатывающей промышленности, который увеличился на 8%. Лидерами по темпам прироста традиционно стали производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — плюс 36,1%, выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий — плюс 35%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — плюс 27,4%",- подчеркнул глава ТПП РФ. "Негативные прогнозы экспертов, предрекающих крах российской экономики, таким образом, не сбылись. Государство предоставило бизнесу финансовую поддержку для восстановления цепочек поставок и запустило "параллельный импорт" критической продукции. Успешной для адаптации к санкционным вызовам оказалась стратегия, ориентированная на инвестиционную господдержку. Также успешной стратегией является диверсификация и развитие новых проектов в своем сегменте", - заключил Катырин. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240711/eksperty-1959018843.html

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россия

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экономика, россия, владивосток, сергей катырин, торгово-промышленная палата рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)