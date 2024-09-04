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В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 04.09.2024 (обновлено: 11:02 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/svo-1970435057.html
В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ
В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024
В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ
Российские морские пехотинцы уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T09:50
2024-09-04T11:02
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 4 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек", — сказал он.Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
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Уничтоженная в Курской области диверсионно-разведывательная группа ВСУ
Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ

Российские морпехи в Курской области в стрелковом бою уничтожили украинскую ДРГ

Читать ria.ru в
КУРСК, 4 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства.
"Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
08:00
Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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