https://ria.ru/20240904/svo-1970435057.html

В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ

В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 04.09.2024

В Курской области уничтожили диверсионную группу ВСУ

Российские морские пехотинцы уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T09:50

2024-09-04T09:50

2024-09-04T11:02

специальная военная операция на украине

курская область

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безопасность

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КУРСК, 4 сен — РИА Новости. Российские морские пехотинцы уничтожили в Курской области украинскую диверсионно-разведывательную группу, сообщил РИА Новости представитель силового ведомства."Бойцы 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота в ходе встречного стрелкового боя уничтожили в Курской области группу украинских разведчиков-диверсантов из трех человек", — сказал он.Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Их продвижение удалось остановить. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 3 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 9,3 тысячи человек убитыми и ранеными.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтоженная в Курской области диверсионно-разведывательная группа ВСУ Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили в Курской области украинскую ДРГ, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства. 2024-09-04T09:50 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, безопасность