https://ria.ru/20240904/svo-1970401137.html

Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО

Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024

Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО

Бесконтактная война по большей части наблюдается в зоне спецоперации, порядка восьмидесяти процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, - от атак... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T06:26

2024-09-04T06:26

2024-09-04T06:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970316452_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_402a23a7db9d1d56f3c4dc19412653c4.jpg

АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Бесконтактная война по большей части наблюдается в зоне спецоперации, порядка восьмидесяти процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, - от атак дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военный хирург передового госпиталя "Ахмат" с позывным "Видок". "Это моя не первая компания, я и в Чечне работал, такого, конечно, не было, отличается война, здесь война дронов - бесконтактная война. И медикам тяжелее, и медики страдают… Недавно погиб и наш товарищ (от удара дрона - ред.), работавший на этом объекте… Очень много ранений от дронов, где-то процентов 80 идут осколки от сбросов", - рассказал РИА Новости "Видок". Командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур" пояснил, что от атаки одного дрона-камикадзе могут пострадать несколько человек. Группы эвакуации являются одной из приоритетных целей для операторов-дронов ВСУ. "Машины с крестами (обозначающими медицинскую службу - ред.) для них как красная тряпка... за полгода у меня минус три машины (эвакуационных – ред.). Три раза меня подбивали", - сказал "Гламур". Он уточнил, что часто после атаки машины одним дроном ВСУ посылает следом несколько следующих беспилотников для поражения групп эвакуации.

https://ria.ru/20240828/mediki-1968877569.html

https://ria.ru/20240517/ataka-1946562494.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вооруженные силы украины