https://ria.ru/20240904/svo-1970401137.html
Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО
Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО - РИА Новости, 04.09.2024
Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО
Бесконтактная война по большей части наблюдается в зоне спецоперации, порядка восьмидесяти процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, - от атак... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:26
2024-09-04T06:26
2024-09-04T06:26
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Бесконтактная война по большей части наблюдается в зоне спецоперации, порядка восьмидесяти процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, - от атак дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военный хирург передового госпиталя "Ахмат" с позывным "Видок". "Это моя не первая компания, я и в Чечне работал, такого, конечно, не было, отличается война, здесь война дронов - бесконтактная война. И медикам тяжелее, и медики страдают… Недавно погиб и наш товарищ (от удара дрона - ред.), работавший на этом объекте… Очень много ранений от дронов, где-то процентов 80 идут осколки от сбросов", - рассказал РИА Новости "Видок". Командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур" пояснил, что от атаки одного дрона-камикадзе могут пострадать несколько человек. Группы эвакуации являются одной из приоритетных целей для операторов-дронов ВСУ. "Машины с крестами (обозначающими медицинскую службу - ред.) для них как красная тряпка... за полгода у меня минус три машины (эвакуационных – ред.). Три раза меня подбивали", - сказал "Гламур". Он уточнил, что часто после атаки машины одним дроном ВСУ посылает следом несколько следующих беспилотников для поражения групп эвакуации.
https://ria.ru/20240828/mediki-1968877569.html
https://ria.ru/20240517/ataka-1946562494.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Хирург заявил о бесконтактной войне в зоне СВО
Военный хирург: в зоне СВО по большей части наблюдается бесконтактная война
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Бесконтактная война по большей части наблюдается в зоне спецоперации, порядка восьмидесяти процентов всех ранений, получаемых военнослужащими РФ, - от атак дронов-камикадзе, сообщил РИА Новости военный хирург передового госпиталя "Ахмат" с позывным "Видок".
"Это моя не первая компания, я и в Чечне работал, такого, конечно, не было, отличается война, здесь война дронов - бесконтактная война. И медикам тяжелее, и медики страдают… Недавно погиб и наш товарищ (от удара дрона - ред.), работавший на этом объекте… Очень много ранений от дронов, где-то процентов 80 идут осколки от сбросов", - рассказал РИА Новости "Видок".
Командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур" пояснил, что от атаки одного дрона-камикадзе могут пострадать несколько человек. Группы эвакуации являются одной из приоритетных целей для операторов-дронов ВСУ
.
"Машины с крестами (обозначающими медицинскую службу - ред.) для них как красная тряпка... за полгода у меня минус три машины (эвакуационных – ред.). Три раза меня подбивали", - сказал "Гламур".
Он уточнил, что часто после атаки машины одним дроном ВСУ посылает следом несколько следующих беспилотников для поражения групп эвакуации.