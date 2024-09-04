https://ria.ru/20240904/svideteli-1970400270.html
По делу о массовом отравлении фасолью допросили 73 свидетеля
По делу о массовом отравлении фасолью допросили 73 свидетеля - РИА Новости, 04.09.2024
По делу о массовом отравлении фасолью допросили 73 свидетеля
Более 70 свидетелей были допрошены в рамках расследования дела о массовом отравлении фасолью в России, проведено 119 обысков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:16
2024-09-04T06:16
2024-09-04T06:16
происшествия
россия
москва
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Более 70 свидетелей были допрошены в рамках расследования дела о массовом отравлении фасолью в России, проведено 119 обысков, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "(Были) проведены 119 обысков и осмотров мест происшествий, допрошены 73 свидетеля", - говорится в материалах в распоряжении агентства. Уголовное дело было возбуждено по статье "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). По делу проходят руководители компании "Локалкитчен" ("Кухня на районе"). В июне, по данным минздрава, за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240827/otravlenie-1968673611.html
https://ria.ru/20240619/sud-1954117350.html
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происшествия, россия, москва, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
По делу о массовом отравлении фасолью допросили 73 свидетеля
По делу об отравлении фасолью допросили 73 свидетеля и провели 119 обысков