https://ria.ru/20240904/sumy-1970387959.html
В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024
В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T03:33
2024-09-04T03:33
2024-09-04T03:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области звучит уже более семи часов - с 20.09 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240904/kiev-1970385453.html
https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html
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в мире, сумская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Сумская область, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел очередной взрыв
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
"В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области звучит уже более семи часов - с 20.09 мск вторника.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.