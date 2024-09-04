https://ria.ru/20240904/sumy-1970387959.html

В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ

В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 04.09.2024

В Сумах прогремел новый взрыв, сообщили СМИ

Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T03:33

2024-09-04T03:33

2024-09-04T03:33

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сумы

дмитрий песков

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в городе Сумы Сумской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Сумской области звучит уже более семи часов - с 20.09 мск вторника. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240904/kiev-1970385453.html

https://ria.ru/20240529/telegraf-1949044141.html

сумская область

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в мире, сумская область, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины