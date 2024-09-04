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Суд оставил советника орловского губернатора под стражей - РИА Новости, 04.09.2024
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18:00 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/sud-1970602361.html
Суд оставил советника орловского губернатора под стражей
Суд оставил советника орловского губернатора под стражей - РИА Новости, 04.09.2024
Суд оставил советника орловского губернатора под стражей
Орловский областной суд после очередной апелляционной жалобы защиты оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в его отношении... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:00
2024-09-04T18:00
происшествия
россия
орловская область
орел
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Орловский областной суд после очередной апелляционной жалобы защиты оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Советский районный суд в Орле в мае отправил Лежнева под стражу на месяц, продлив арест на два месяца в июне и еще на месяц в августе. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей. "Орловский областной суд в апелляции рассмотрел жалобу адвоката в интересах С. Лежнева на постановление Советского районного суда г. Орла о продлении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений постановление Советского районного суда о продлении в отношении Лежнева меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала представитель пресс-службы агентству. Она уточнила, что органами предварительного следствия Лежнев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (два эпизода) – это хищение денежных средств при реконструкции мостов, в составе организованной группы, используя свое служебное положение, и хищение денежных средств при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу. "Судом апелляционной инстанции было также установлено, что в отношении Лежнева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества)", – отметила собеседница агентства. В пресс-службе добавили, что подробностей дела на заседании суда не раскрывалось.
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происшествия, россия, орловская область, орел
Происшествия, Россия, Орловская область, Орел
Суд оставил советника орловского губернатора под стражей

Суд оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева

© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтактеСоветник орловского губернатора Сергей Лежнев
Советник орловского губернатора Сергей Лежнев - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Сергей Лежнев/ВКонтакте
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Орловский областной суд после очередной апелляционной жалобы защиты оставил под стражей советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева, в его отношении возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Советский районный суд в Орле в мае отправил Лежнева под стражу на месяц, продлив арест на два месяца в июне и еще на месяц в августе. Фигуранту вменяют статью о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, по факту хищения денежных средств при производстве строительных работ в рамках муниципальных контрактов. Общий ущерб от хищения денежных средств, выделенных бюджетам различных уровней, в том числе в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", составил более 76 миллионов рублей.
"Орловский областной суд в апелляции рассмотрел жалобу адвоката в интересах С. Лежнева на постановление Советского районного суда г. Орла о продлении в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд апелляционной инстанции оставил постановление без изменений постановление Советского районного суда о продлении в отношении Лежнева меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала представитель пресс-службы агентству.
Она уточнила, что органами предварительного следствия Лежнев обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (два эпизода) – это хищение денежных средств при реконструкции мостов, в составе организованной группы, используя свое служебное положение, и хищение денежных средств при поставке аппарата компьютерной томографии в Орловскую областную клиническую больницу.
"Судом апелляционной инстанции было также установлено, что в отношении Лежнева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества)", – отметила собеседница агентства.
В пресс-службе добавили, что подробностей дела на заседании суда не раскрывалось.
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