https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970551916.html

Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года

Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года - РИА Новости, 04.09.2024

Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года

Строительство нового стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области планируют начать до конца текущего года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T16:02

2024-09-04T16:02

2024-09-04T16:02

ярославская область

россия

борисоглебский район

михаил евраев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Строительство нового стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области планируют начать до конца текущего года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Как сообщает правительство Ярославской области, губернатор побывал с рабочей поездкой в Борисоглебском районе на встрече с педагогами и руководством учреждений образования. "В этом году планируем также начать строительство стадиона в поселке Борисоглебском. Кроме того, рассчитываем, что район примет участие в программе Минсельхоза России с проектом строительства бассейна. В Борисоглебском районе любят спорт, и спортивная инфраструктура будет очень востребована", - сообщил на встрече глава региона. Стадион будет создан в рамках реализации правительством области федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта". На его создание правительством региона выделен 51 миллион рублей, в том числе 35 миллионов рублей – из федерального бюджета. Планируемый срок ввода – декабрь 2025 года. Будет сделано футбольное поле с искусственным покрытием, ограждением, освещением и модульными раздевалками. На встрече обсуждалось строительство и обустройство других спортивных объектов. В частности, по решению губернатора будет создана спортивная площадка с новыми турниками для студентов Борисоглебского политехнического колледжа. Директор школы №1, одной из старейших в районе, Инга Киселева рассказала губернатору о сложившихся здесь спортивных традициях. В школе в этом году начали ремонт спортзала, однако для его завершения необходимы дополнительные средства, отметила директор. Михаил Евраев поддержал предложение руководителя учреждения о выделении на эти цели дополнительно более 1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html

https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html

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борисоглебский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, борисоглебский район, михаил евраев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)