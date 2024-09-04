https://ria.ru/20240904/stroitelstvo-1970551916.html
Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года
Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года - РИА Новости, 04.09.2024
Строительство стадиона в поселке Борисоглебский начнут до конца года
Строительство нового стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области планируют начать до конца текущего года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T16:02
2024-09-04T16:02
2024-09-04T16:02
ярославская область
россия
борисоглебский район
михаил евраев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/02/1937411230_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_b1a888c8bb0cb19b8f96130a366fd5a6.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Строительство нового стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области планируют начать до конца текущего года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Как сообщает правительство Ярославской области, губернатор побывал с рабочей поездкой в Борисоглебском районе на встрече с педагогами и руководством учреждений образования. "В этом году планируем также начать строительство стадиона в поселке Борисоглебском. Кроме того, рассчитываем, что район примет участие в программе Минсельхоза России с проектом строительства бассейна. В Борисоглебском районе любят спорт, и спортивная инфраструктура будет очень востребована", - сообщил на встрече глава региона. Стадион будет создан в рамках реализации правительством области федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта". На его создание правительством региона выделен 51 миллион рублей, в том числе 35 миллионов рублей – из федерального бюджета. Планируемый срок ввода – декабрь 2025 года. Будет сделано футбольное поле с искусственным покрытием, ограждением, освещением и модульными раздевалками. На встрече обсуждалось строительство и обустройство других спортивных объектов. В частности, по решению губернатора будет создана спортивная площадка с новыми турниками для студентов Борисоглебского политехнического колледжа. Директор школы №1, одной из старейших в районе, Инга Киселева рассказала губернатору о сложившихся здесь спортивных традициях. В школе в этом году начали ремонт спортзала, однако для его завершения необходимы дополнительные средства, отметила директор. Михаил Евраев поддержал предложение руководителя учреждения о выделении на эти цели дополнительно более 1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20240829/natsproekt-1969296867.html
https://ria.ru/20240827/kultura-1968674986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борисоглебский район, михаил евраев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Ярославская область, Россия, Борисоглебский район, Михаил Евраев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Строительство нового стадиона в поселке Борисоглебский Ярославской области планируют начать до конца текущего года, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Как сообщает правительство Ярославской области, губернатор побывал с рабочей поездкой в Борисоглебском районе
на встрече с педагогами и руководством учреждений образования.
"В этом году планируем также начать строительство стадиона в поселке Борисоглебском. Кроме того, рассчитываем, что район примет участие в программе Минсельхоза России
с проектом строительства бассейна. В Борисоглебском районе любят спорт, и спортивная инфраструктура будет очень востребована", - сообщил на встрече глава региона.
Стадион будет создан в рамках реализации правительством области федерального проекта "Развитие физической культуры и массового спорта". На его создание правительством региона выделен 51 миллион рублей, в том числе 35 миллионов рублей – из федерального бюджета. Планируемый срок ввода – декабрь 2025 года. Будет сделано футбольное поле с искусственным покрытием, ограждением, освещением и модульными раздевалками.
На встрече обсуждалось строительство и обустройство других спортивных объектов. В частности, по решению губернатора будет создана спортивная площадка с новыми турниками для студентов Борисоглебского политехнического колледжа.
Директор школы №1, одной из старейших в районе, Инга Киселева рассказала губернатору о сложившихся здесь спортивных традициях. В школе в этом году начали ремонт спортзала, однако для его завершения необходимы дополнительные средства, отметила директор. Михаил Евраев поддержал предложение руководителя учреждения о выделении на эти цели дополнительно более 1 миллиона рублей.