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Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 04.09.2024
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19:26 04.09.2024 (обновлено: 21:00 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/strelba-1970624160.html
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 04.09.2024
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:26
2024-09-04T21:00
джорджия
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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу.Ранее в среду СМИ сообщили о как минимум двух погибших и четверых пострадавших в результате стрельбы в школе вблизи города Уиндер."Наши агенты на месте, помогают местным и федеральным правоохранительным органам в расследовании. Один подозреваемый задержан", - заявило бюро расследований в соцсети X.Вместе с тем Белый дом заявил, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии, не раскрыв при этом дополнительных деталей.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
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джорджия, в мире, сша, джо байден
Джорджия, В мире, США, Джо Байден
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе

Полиция штата Джорджия сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе

© AP Photo / Jeff AmyЭкстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия. 4 сентября 2024
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jeff Amy
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу.
Ранее в среду СМИ сообщили о как минимум двух погибших и четверых пострадавших в результате стрельбы в школе вблизи города Уиндер.
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3 сентября, 14:18
"Наши агенты на месте, помогают местным и федеральным правоохранительным органам в расследовании. Один подозреваемый задержан", - заявило бюро расследований в соцсети X.
Вместе с тем Белый дом заявил, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии, не раскрыв при этом дополнительных деталей.
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