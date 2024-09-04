https://ria.ru/20240904/strelba-1970624160.html

Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе

Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 04.09.2024

Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе

Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:26

2024-09-04T19:26

2024-09-04T21:00

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ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу.Ранее в среду СМИ сообщили о как минимум двух погибших и четверых пострадавших в результате стрельбы в школе вблизи города Уиндер."Наши агенты на месте, помогают местным и федеральным правоохранительным органам в расследовании. Один подозреваемый задержан", - заявило бюро расследований в соцсети X.Вместе с тем Белый дом заявил, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии, не раскрыв при этом дополнительных деталей.

https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html

https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html

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джорджия, в мире, сша, джо байден