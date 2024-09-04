https://ria.ru/20240904/strelba-1970624160.html
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе - РИА Новости, 04.09.2024
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:26
2024-09-04T19:26
2024-09-04T21:00
джорджия
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970636839_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_afec9b4509145c37a9098d297f2e46de.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен - РИА Новости. Бюро расследований американского штата Джорджия в среду сообщило о задержании одного подозреваемого в стрельбе в школе старших классов в округе Барроу.Ранее в среду СМИ сообщили о как минимум двух погибших и четверых пострадавших в результате стрельбы в школе вблизи города Уиндер."Наши агенты на месте, помогают местным и федеральным правоохранительным органам в расследовании. Один подозреваемый задержан", - заявило бюро расследований в соцсети X.Вместе с тем Белый дом заявил, что президента США Джо Байдена уже проинформировали о трагедии, не раскрыв при этом дополнительных деталей.
https://ria.ru/20240903/ogajo-1970258643.html
https://ria.ru/20240410/prigovor-1938966606.html
джорджия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970636839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f0b5903a81a2845be8ee6280d88b7f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джорджия, в мире, сша, джо байден
Джорджия, В мире, США, Джо Байден
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Полиция штата Джорджия сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе