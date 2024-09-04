https://ria.ru/20240904/strelba-1970622425.html

В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека

В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2024

В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека

При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T19:20

2024-09-04T19:20

2024-09-04T20:58

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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице.Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном вблизи города Уиндер в округе Барроу.Согласно информации в прессе, пострадавших госпитализируют на вертолетах. На месте происшествия присутствует большое количество полицейских машин.

https://ria.ru/20240904/strelba-1970624160.html

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