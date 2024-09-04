Рейтинг@Mail.ru
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:20 04.09.2024 (обновлено: 20:58 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/strelba-1970622425.html
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2024
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека
При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:20
2024-09-04T20:58
в мире
джорджия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970639432_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_d2e3b747cbae17ba39df44ecd18a5bb8.jpg
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице.Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном вблизи города Уиндер в округе Барроу.Согласно информации в прессе, пострадавших госпитализируют на вертолетах. На месте происшествия присутствует большое количество полицейских машин.
https://ria.ru/20240904/strelba-1970624160.html
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970639432_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe8fc70014fe0a31d5220a1b159671a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, джорджия
В мире, Джорджия
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека

MSNBC: в Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека, четыре пострадали

© AP Photo / Jeff AmyШкола в американском штате Джорджия, где произошла стрельба. 4 сентября 2024
Школа в американском штате Джорджия, где произошла стрельба. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Jeff Amy
Школа в американском штате Джорджия, где произошла стрельба. 4 сентября 2024
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице.
Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном вблизи города Уиндер в округе Барроу.
Согласно информации в прессе, пострадавших госпитализируют на вертолетах. На месте происшествия присутствует большое количество полицейских машин.
Экстренные службы на месте стрельбы в школе в американском штате Джорджия. 4 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Полиция Джорджии сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в школе
Вчера, 19:26
 
В миреДжорджия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала