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В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека - РИА Новости, 04.09.2024
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека
При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T19:20
2024-09-04T19:20
2024-09-04T20:58
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ВАШИНГТОН, 4 сен — РИА Новости. При стрельбе в школе старших классов в Джоджии погибли как минимум два человека и четверо пострадали, сообщил MSNBC со ссылкой на источники в больнице.Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном вблизи города Уиндер в округе Барроу.Согласно информации в прессе, пострадавших госпитализируют на вертолетах. На месте происшествия присутствует большое количество полицейских машин.
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в мире, джорджия
В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека
MSNBC: в Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека, четыре пострадали