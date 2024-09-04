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В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине
Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:45
2024-09-04T18:45
2024-09-04T20:43
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю истребителя F-16 на Украине. Газета The Wall Street Journal писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ."Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16", — посмеялся Джонсон.Аналитик отметил, что существуют разные теории о крушении истребителя, но одно, на его взгляд, известно наверняка: самолет уничтожен и это только начало."Они потеряют еще", — предупредил Джонсон.В июле исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин заявил, что военнослужащие, которые первыми собьют истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине
Джонсон: Зеленский мог приказать сбить F-16, чтобы получить "вознаграждение"