https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html

В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине

В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине - РИА Новости, 04.09.2024

В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине

Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:45

2024-09-04T18:45

2024-09-04T20:43

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю истребителя F-16 на Украине. Газета The Wall Street Journal писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ."Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16", — посмеялся Джонсон.Аналитик отметил, что существуют разные теории о крушении истребителя, но одно, на его взгляд, известно наверняка: самолет уничтожен и это только начало."Они потеряют еще", — предупредил Джонсон.В июле исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин заявил, что военнослужащие, которые первыми собьют истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html

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