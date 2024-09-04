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В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 04.09.2024 (обновлено: 20:43 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/ssha-1970613795.html
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине - РИА Новости, 04.09.2024
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине
Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:45
2024-09-04T20:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю истребителя F-16 на Украине. Газета The Wall Street Journal писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ."Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16", — посмеялся Джонсон.Аналитик отметил, что существуют разные теории о крушении истребителя, но одно, на его взгляд, известно наверняка: самолет уничтожен и это только начало."Они потеряют еще", — предупредил Джонсон.В июле исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин заявил, что военнослужащие, которые первыми собьют истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240904/ukraina-1970540355.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, центральное разведывательное управление (цру), f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), F-16
В США заявили о "вознаграждении" за сбитый F-16 на Украине

Джонсон: Зеленский мог приказать сбить F-16, чтобы получить "вознаграждение"

© AP Photo / Aijaz RahiИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Aijaz Rahi
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский мог лично приказать сбить американский истребитель F-16 на Украине, чтобы получить вознаграждение от России, пошутил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Генштаб ВСУ 29 августа признал потерю истребителя F-16 на Украине. Газета The Wall Street Journal писала, что самолет разбился из-за ошибки пилота. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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"Думаю, это сделал Зеленский. Он понял, что русские готовы предоставить крупное денежное вознаграждение тому, кто первым уничтожит F-16", — посмеялся Джонсон.
Аналитик отметил, что существуют разные теории о крушении истребителя, но одно, на его взгляд, известно наверняка: самолет уничтожен и это только начало.
«
"Они потеряют еще", — предупредил Джонсон.
В июле исполнительный директор компании "ФОРЭС" Илья Потанин заявил, что военнослужащие, которые первыми собьют истребители F-15 и F-16, получат 15 миллионов рублей.
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)F-16
 
 
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