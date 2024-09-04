https://ria.ru/20240904/sportpitanie-1970521913.html
Около 2,5 миллиона упаковок препаратов спортпитания произвели в ОЭЗ Москвы
Около 2,5 миллиона упаковок препаратов спортпитания произвели в ОЭЗ Москвы - РИА Новости, 04.09.2024
Около 2,5 миллиона упаковок препаратов спортпитания произвели в ОЭЗ Москвы
Московский производитель спортпитания и БАД "Академия-Т" за 10 лет деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил порядка 2,5 миллиона единиц продукции, в пять РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T15:10
2024-09-04T15:10
2024-09-04T15:10
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
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МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Московский производитель спортпитания и БАД "Академия-Т" за 10 лет деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил порядка 2,5 миллиона единиц продукции, в пять раз увеличив свою продуктовую линейку, заявил в среду министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Отмечается, что продукция компании "Академия-Т" является наукоемкой и высокотехнологичной. На площадке "Печатники" данная компания имеет современное производство, которое соответствует отраслевым международным стандартам. Также есть собственная научная база. Вся продукция содержит натуральные ингредиенты и является собственной разработкой предприятия."Москва оказывает активное содействие развитию высокотехнологичных предприятий, для которых разработан ряд системных мер поддержки – от офсетных контрактов до налоговых преференций и готовой современной инфраструктуры, которую, в том числе, предоставляет ОЭЗ "Технополис Москва". Компания работает в ОЭЗ столицы с 2014 года. За этот период она в 1,7 раза расширила площадь производства, и в пять раз увеличила свою продуктовую линейку. В частности, за первое полугодие 2024 года предприятие выпустило свыше 500 тысяч единиц готового продукта, что в два раза больше, чем за прошлый аналогичный период", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.В числе новинок компании этого года – морской коллаген с витамином С. В интеллектуальном портфеле предприятия – 11 патентов. В этом году компания отметила 10 лет деятельности на территории особой экономической зоны Москвы и 30 лет со дня основания.В свою очередь, гендиректор предприятия Энвер Токаев рассказал, что компания стоит у самых истоков российской школы лечебного и профилактического питания. Их препараты использовались в программе трансплантации печени, а также в реабилитации спортсменов после перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. В прошлом году разработали спортивные напитки, которые рекомендованы детям с 11 лет, а также взрослым, испытывающим повышенные физические нагрузки.В ДИПП отметили, что современная готовая инфраструктура, удобная логистика, широкий пакет услуг в особой экономической зоне "Технополис Москва" позволили нарастить ключевые экономические показали компании и почти в 2,5 раза расширить клиентский портфель.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, география поставок охватывает Казахстан, Белоруссию, Киргизстан, в перспективе выход на рынок ОАЭ, Узбекистана, Кувейта, Саудовской Аравии. Он отметил, что расширение производства и продуктовой линейки позволило предприятию в два раза увеличить трудовой коллектив, пять специалистов имеют научную степень.Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Гарбузов сообщил, что инвесторов привлекают те возможности для развития, которые предлагает особая экономическая зона Москвы, — готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов.
https://ria.ru/20240816/kosmetika-1966556863.html
https://ria.ru/20240811/morozhenoe-1965484383.html
https://ria.ru/20240904/master-klassy-1970484680.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Московский производитель спортпитания и БАД "Академия-Т" за 10 лет деятельности в ОЭЗ "Технополис Москва" выпустил порядка 2,5 миллиона единиц продукции, в пять раз увеличив свою продуктовую линейку, заявил в среду министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Отмечается, что продукция компании "Академия-Т" является наукоемкой и высокотехнологичной. На площадке "Печатники" данная компания имеет современное производство, которое соответствует отраслевым международным стандартам. Также есть собственная научная база. Вся продукция содержит натуральные ингредиенты и является собственной разработкой предприятия.
"Москва оказывает активное содействие развитию высокотехнологичных предприятий, для которых разработан ряд системных мер поддержки – от офсетных контрактов до налоговых преференций и готовой современной инфраструктуры, которую, в том числе, предоставляет ОЭЗ "Технополис Москва". Компания работает в ОЭЗ столицы с 2014 года. За этот период она в 1,7 раза расширила площадь производства, и в пять раз увеличила свою продуктовую линейку. В частности, за первое полугодие 2024 года предприятие выпустило свыше 500 тысяч единиц готового продукта, что в два раза больше, чем за прошлый аналогичный период", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
В числе новинок компании этого года – морской коллаген с витамином С. В интеллектуальном портфеле предприятия – 11 патентов. В этом году компания отметила 10 лет деятельности на территории особой экономической зоны Москвы и 30 лет со дня основания.
В свою очередь, гендиректор предприятия Энвер Токаев рассказал, что компания стоит у самых истоков российской школы лечебного и профилактического питания. Их препараты использовались в программе трансплантации печени, а также в реабилитации спортсменов после перенесенных травм опорно-двигательного аппарата. В прошлом году разработали спортивные напитки, которые рекомендованы детям с 11 лет, а также взрослым, испытывающим повышенные физические нагрузки.
В ДИПП отметили, что современная готовая инфраструктура, удобная логистика, широкий пакет услуг в особой экономической зоне "Технополис Москва" позволили нарастить ключевые экономические показали компании и почти в 2,5 раза расширить клиентский портфель.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, география поставок охватывает Казахстан
, Белоруссию
, Киргизстан, в перспективе выход на рынок ОАЭ
, Узбекистана
, Кувейта
, Саудовской Аравии
. Он отметил, что расширение производства и продуктовой линейки позволило предприятию в два раза увеличить трудовой коллектив, пять специалистов имеют научную степень.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" — это территория с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем
", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Гарбузов сообщил, что инвесторов привлекают те возможности для развития, которые предлагает особая экономическая зона Москвы, — готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов.