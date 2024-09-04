https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970512625.html

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 04.09.2024

Авиация нанесла удары по скоплению резервов ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники девяти бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:17

2024-09-04T14:17

2024-09-04T14:17

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов боевиков и техники девяти бригад ВСУ в 12 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 22-й и 115-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумская область, россия, сумы, вооруженные силы украины, безопасность