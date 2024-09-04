https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970400050.html
ВСУ применяют под Часовым Яром запрещенные вещества и кассетные боеприпасы
ВСУ применяют под Часовым Яром запрещенные вещества и кассетные боеприпасы - РИА Новости, 04.09.2024
ВСУ применяют под Часовым Яром запрещенные вещества и кассетные боеприпасы
Боевые отравляющие вещества, запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы постоянно использует украинская армия на артемовском участке фронта, в том числе в... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T06:14
2024-09-04T06:14
2024-09-04T06:14
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АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Боевые отравляющие вещества, запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы постоянно использует украинская армия на артемовском участке фронта, в том числе в районе Часова Яра, за который идут бои на Донбассе, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур". Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал о работающей под Краматорском лаборатории, на которой изготавливают сбросы для БПЛА с запрещенным веществом хлорпикрин. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной и Артемовска. "Боевые отравляющие вещества, фосфор практически постоянно используются и применяются (ВСУ на артемовском участке фронта - ред.), плюс кассетные боеприпасы, которые, насколько я помню, Женевской конвенцией запрещены. С ними постоянно… Если раньше "лепесток" использовался - советское наследие, то сейчас - "колокольчики". Такие, как патрон от лампочки, его даже и не видно, но он ногу отрывает, только под ампутацию. Раньше не так (часто - ред.) использовали, но этот год же постоянно", - сообщил "Гламур". Он пояснил, что одними из признаков применения против военнослужащих ВС РФ отравляющих веществ является тошнота, рвота, головокружение, а при долгом воздействии - летальный исход. Военный хирург госпиталя с позывным "Видок" добавил, что периодически с передовых позиций на данном участке фронта поступают бойцы с такими симптомами. "Пока мы здесь работаем было несколько случаев, на другом нашем объекте одномоментно поступило с подразделения "Ахмат" 18 человек", - рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что благодаря своевременно оказанной помощи, все пострадавшие достаточно быстро восстановились.
https://ria.ru/20240904/aes-1970396643.html
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донбасс, донецк, горловка, игорь кириллов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецк, Горловка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ применяют под Часовым Яром запрещенные вещества и кассетные боеприпасы
ВСУ применяют отравляющие вещества и кассетные боеприпасы под Часовым Яром
АРТЕМОВСК (ДНР), 4 сен - РИА Новости. Боевые отравляющие вещества, запрещенные фосфорные и кассетные боеприпасы постоянно использует украинская армия на артемовском участке фронта, в том числе в районе Часова Яра, за который идут бои на Донбассе, рассказал РИА Новости командир отделения эвакуации раненых, военный врач передового госпиталя спецназа "Ахмат" с позывным "Гламур".
Ранее пленный военнослужащий ВСУ
рассказал о работающей под Краматорском лаборатории, на которой изготавливают сбросы для БПЛА с запрещенным веществом хлорпикрин. В июле начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
заявил, что ВСУ применяли хлорпикрин в смеси с хлорацетоном в районе Донецка
, Богдановки, Горловки
, Кременной
и Артемовска
.
"Боевые отравляющие вещества, фосфор практически постоянно используются и применяются (ВСУ на артемовском участке фронта - ред.), плюс кассетные боеприпасы, которые, насколько я помню, Женевской конвенцией запрещены. С ними постоянно… Если раньше "лепесток" использовался - советское наследие, то сейчас - "колокольчики". Такие, как патрон от лампочки, его даже и не видно, но он ногу отрывает, только под ампутацию. Раньше не так (часто - ред.) использовали, но этот год же постоянно", - сообщил "Гламур".
Он пояснил, что одними из признаков применения против военнослужащих ВС РФ отравляющих веществ является тошнота, рвота, головокружение, а при долгом воздействии - летальный исход. Военный хирург госпиталя с позывным "Видок" добавил, что периодически с передовых позиций на данном участке фронта поступают бойцы с такими симптомами.
"Пока мы здесь работаем было несколько случаев, на другом нашем объекте одномоментно поступило с подразделения "Ахмат" 18 человек", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что благодаря своевременно оказанной помощи, все пострадавшие достаточно быстро восстановились.