Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК
Солодов: точку в расследовании причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК
© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поставит точку в расследовании причин аварии Ми-8 с туристами на Камчатке, вместе с СК он работает на месте крушения, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов.
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"В отношении причин авиакатастрофы точку поставит Межгосударственный авиационный комитет. МАК работает сейчас на месте вместе со Следственным комитетом. Здесь, наверное, некорректно предвосхищать выводы, что послужило причиной произошедшего", - сказал Солодов.
По его словам, когда вертолет Ми-8 потерпел крушение, были сложные погодные условия.
"Находились 22 человека: 3 члена экипажа, 2 гида и 17 туристов. Туристы были со всей страны - из Москвы, из Удмуртии, из Бурятии, из Перми, из Амурской области. Трагедия, и мы, конечно, выражаем соболезнования, мы помогаем, чем можем. С точки зрения выплат, в общей сложности, семья каждого пассажира получит сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей, и все организационные вопросы, которые сейчас, конечно, стоят перед родственниками, перед семьями, мы обязательно будем помогать решать", - отметил Солодов.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.