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Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК - РИА Новости, 04.09.2024
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07:51 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/solodov-1970410288.html
Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК
Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК - РИА Новости, 04.09.2024
Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поставит точку в расследовании причин аварии Ми-8 с туристами на Камчатке, вместе с СК он работает на месте... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T07:51
2024-09-04T07:51
владимир солодов
камчатка
пермь
москва
межгосударственный авиационный комитет
следственный комитет россии (ск рф)
ми-8 амтш
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поставит точку в расследовании причин аварии Ми-8 с туристами на Камчатке, вместе с СК он работает на месте крушения, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов. "В отношении причин авиакатастрофы точку поставит Межгосударственный авиационный комитет. МАК работает сейчас на месте вместе со Следственным комитетом. Здесь, наверное, некорректно предвосхищать выводы, что послужило причиной произошедшего", - сказал Солодов. По его словам, когда вертолет Ми-8 потерпел крушение, были сложные погодные условия. "Находились 22 человека: 3 члена экипажа, 2 гида и 17 туристов. Туристы были со всей страны - из Москвы, из Удмуртии, из Бурятии, из Перми, из Амурской области. Трагедия, и мы, конечно, выражаем соболезнования, мы помогаем, чем можем. С точки зрения выплат, в общей сложности, семья каждого пассажира получит сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей, и все организационные вопросы, которые сейчас, конечно, стоят перед родственниками, перед семьями, мы обязательно будем помогать решать", - отметил Солодов. Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240903/mi-8-1970174794.html
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владимир солодов, камчатка, пермь, москва, межгосударственный авиационный комитет, следственный комитет россии (ск рф), ми-8 амтш
Владимир Солодов, Камчатка, Пермь, Москва, Межгосударственный авиационный комитет, Следственный комитет России (СК РФ), Ми-8 АМТШ
Солодов: точку в изучении причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК

Солодов: точку в расследовании причин крушения Ми-8 на Камчатке поставит МАК

© МЧС России/TelegramНаземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© МЧС России/Telegram
Наземная группировка Камчатского спасцентра МЧС России выдвинулась на поиски пропавшего вертолета Ми-8 в районе вулкана Вачкажец на Камчатке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) поставит точку в расследовании причин аварии Ми-8 с туристами на Камчатке, вместе с СК он работает на месте крушения, сообщил в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме глава региона Владимир Солодов.
«
"В отношении причин авиакатастрофы точку поставит Межгосударственный авиационный комитет. МАК работает сейчас на месте вместе со Следственным комитетом. Здесь, наверное, некорректно предвосхищать выводы, что послужило причиной произошедшего", - сказал Солодов.
По его словам, когда вертолет Ми-8 потерпел крушение, были сложные погодные условия.
"Находились 22 человека: 3 члена экипажа, 2 гида и 17 туристов. Туристы были со всей страны - из Москвы, из Удмуртии, из Бурятии, из Перми, из Амурской области. Трагедия, и мы, конечно, выражаем соболезнования, мы помогаем, чем можем. С точки зрения выплат, в общей сложности, семья каждого пассажира получит сумму 3 миллиона 300 тысяч рублей, и все организационные вопросы, которые сейчас, конечно, стоят перед родственниками, перед семьями, мы обязательно будем помогать решать", - отметил Солодов.
Вертолет Ми-8, который следовал с посадочной площадки в районе горного массива Вачкажец в поселок Николаевка Елизовского района Камчатки, 31 августа не прибыл в пункт назначения. На борту находились 19 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
На границе Иркутской области и Бурятии пропал вертолет Ми-8
Вчера, 10:34
 
Владимир СолодовКамчаткаПермьМоскваМежгосударственный авиационный комитетСледственный комитет России (СК РФ)Ми-8 АМТШ
 
 
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