https://ria.ru/20240904/sollers-1970392098.html

"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке

"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024

"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке

"Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке, передает... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T04:49

2024-09-04T04:49

2024-09-04T10:33

экономика

россия

денис мантуров

николай соболев

sollers

соллерс

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. На конвейер встали две модели – флагманский туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. "Старт продаж намечен на декабрь 2024 года", - уточнили журналистам в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдёт спрос со стороны туроператоров и перевозчиков. А чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка", - цитирует секретариат слова Мантурова. В настоящее время на производственной площадке "Автомобильные индустриальные технологии" (бывшее СП с японской Mazda) организованы сборочная и тестовая линии. Планируется, что на предприятии будут выпускаться до 1,5 тысяч автобусов в год. Проект предполагает поэтапное углубление локализации. "Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики наших новых продуктов", – отметил гендиректор "Соллерса" Николай Соболев. Флагман модельного ряда, 12-метровый туристический автобус Sollers SA9 пассажировместимостью до 51 человека, оснащен комплексом электронных систем безопасности, системой камер обзора снаружи и внутри, комфортными пассажирскими креслами с регулировкой наклона спинки, индивидуальными дефлекторами вентиляции, USB-портами для подзарядки мобильных устройств, системой кондиционирования и атмосферным освещением салона. Также предусмотрена возможность установки холодильников и санузла. Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 включает в себя автобусы большого класса (12 метров, пассажировместимостью до 51 человека) и среднего класса (9 метров, пассажировместимостью до 35 человек). В салоне также предусмотрены комфортабельные сидения с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, а также климатическая система с кондиционером.

https://ria.ru/20240415/krossover-1940160038.html

https://ria.ru/20240717/sollers-1960158302.html

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экономика, россия, денис мантуров, николай соболев, sollers, соллерс