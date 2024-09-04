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"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
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04:49 04.09.2024 (обновлено: 10:33 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/sollers-1970392098.html
"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке
"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке - РИА Новости, 04.09.2024
"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке
"Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке, передает... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T04:49
2024-09-04T10:33
экономика
россия
денис мантуров
николай соболев
sollers
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости. На конвейер встали две модели – флагманский туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. "Старт продаж намечен на декабрь 2024 года", - уточнили журналистам в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова. "Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдёт спрос со стороны туроператоров и перевозчиков. А чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка", - цитирует секретариат слова Мантурова. В настоящее время на производственной площадке "Автомобильные индустриальные технологии" (бывшее СП с японской Mazda) организованы сборочная и тестовая линии. Планируется, что на предприятии будут выпускаться до 1,5 тысяч автобусов в год. Проект предполагает поэтапное углубление локализации. "Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики наших новых продуктов", – отметил гендиректор "Соллерса" Николай Соболев. Флагман модельного ряда, 12-метровый туристический автобус Sollers SA9 пассажировместимостью до 51 человека, оснащен комплексом электронных систем безопасности, системой камер обзора снаружи и внутри, комфортными пассажирскими креслами с регулировкой наклона спинки, индивидуальными дефлекторами вентиляции, USB-портами для подзарядки мобильных устройств, системой кондиционирования и атмосферным освещением салона. Также предусмотрена возможность установки холодильников и санузла. Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 включает в себя автобусы большого класса (12 метров, пассажировместимостью до 51 человека) и среднего класса (9 метров, пассажировместимостью до 35 человек). В салоне также предусмотрены комфортабельные сидения с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, а также климатическая система с кондиционером.
https://ria.ru/20240415/krossover-1940160038.html
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экономика, россия, денис мантуров, николай соболев, sollers, соллерс
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Николай Соболев, Sollers, Соллерс
"Соллерс" запустил серийное производство туравтобусов во Владивостоке

"Соллерс" пустил производство туристических и междугородних автобусов в Приморье

© Фото : Пресс-служба СоллерсРоссийская автомобилестроительная компания "Соллерс"
Российская автомобилестроительная компания Соллерс - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Пресс-служба Соллерс
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. "Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.
На конвейер встали две модели – флагманский туристический автобус Sollers SA9 и междугородний автобус Sollers SA6. "Старт продаж намечен на декабрь 2024 года", - уточнили журналистам в секретариате первого вице-премьера Дениса Мантурова.
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"Производство туристических и междугородних автобусов Sollers будет способствовать решению поставленных президентом задач активного развития внутреннего туризма, а также повышения транспортной мобильности населения. Нет сомнений, что вся продукция найдёт спрос со стороны туроператоров и перевозчиков. А чтобы дополнительно простимулировать поставки таких автобусов, по ним в программе льготного лизинга вводится повышенная скидка", - цитирует секретариат слова Мантурова.
В настоящее время на производственной площадке "Автомобильные индустриальные технологии" (бывшее СП с японской Mazda) организованы сборочная и тестовая линии. Планируется, что на предприятии будут выпускаться до 1,5 тысяч автобусов в год. Проект предполагает поэтапное углубление локализации.
"Сейчас парк туристических и междугородних автобусов в России представлен в основном импортными аналогами, и мы рассчитываем, что запуск нового производства позволит закрыть потребность российского рынка в автобусах для перевозки по туристическим маршрутам на различные расстояния. Уверен, что пассажиры по достоинству оценят высокий уровень комфорта, безопасности и эргономики наших новых продуктов", – отметил гендиректор "Соллерса" Николай Соболев.
© Фото : ПАО "Соллерс""Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке
Соллерс запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : ПАО "Соллерс"
"Соллерс" запустил серийное производство туристических и междугородних автобусов под собственным брендом Sollers на заводе во Владивостоке
Флагман модельного ряда, 12-метровый туристический автобус Sollers SA9 пассажировместимостью до 51 человека, оснащен комплексом электронных систем безопасности, системой камер обзора снаружи и внутри, комфортными пассажирскими креслами с регулировкой наклона спинки, индивидуальными дефлекторами вентиляции, USB-портами для подзарядки мобильных устройств, системой кондиционирования и атмосферным освещением салона. Также предусмотрена возможность установки холодильников и санузла.
Семейство междугородних автобусов Sollers SA6 включает в себя автобусы большого класса (12 метров, пассажировместимостью до 51 человека) и среднего класса (9 метров, пассажировместимостью до 35 человек). В салоне также предусмотрены комфортабельные сидения с регулируемым наклоном спинок и комбинированной отделкой, а также климатическая система с кондиционером.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровНиколай СоболевSollersСоллерс
 
 
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