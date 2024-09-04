https://ria.ru/20240904/soglasheniya-1970498617.html

Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о сотрудничестве при подготовке кадров

Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о сотрудничестве при подготовке кадров - РИА Новости, 04.09.2024

Эн+ договорился с ДВФУ и ТОГУ о сотрудничестве при подготовке кадров

Российский энергометаллургический холдинг Эн+ на полях ВЭФ-2024 подписал соглашения с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Тихоокеанским... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T14:12

2024-09-04T14:12

2024-09-04T14:21

россия

владивосток

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

новый курс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970510033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ae75dba32e3944acae699b98b4e1bbf4.jpg

МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Российский энергометаллургический холдинг Эн+ на полях ВЭФ-2024 подписал соглашения с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Тихоокеанским государственным университетом (ТОГУ) о взаимодействии в сфере подготовки кадров для энергетической отрасли, совместных научных и технологических исследованиях, сообщает пресс-служба энергохолдинга.Подписи под документами поставили генеральный директор Эн+ Владимир Колмогоров, ректор ДВФУ Борис Коробец и ректор ТОГУ Юрий Марфин.Соглашения предполагают развитие в вузах целевой подготовки кадров для их последующего трудоустройства на предприятие, проведение практической подготовки и повышение квалификации сотрудников холдинга, открытие совместных кафедр и лабораторий, проведение мероприятий для профориентации студентов.Стороны также намерены участвовать в проектах, ориентированных на технологическую модернизацию, повышение качества выпускаемой продукции, разработать программу инновационных проектов Эн+ и внедрять новые технику и технологии на объекты компании.Наряду с этим холдинг совместно с университетами будут организовывать стажировки научных сотрудников, выставки научно-технических достижений, конференции, совещания и семинары по различным вопросам инновационной деятельности, проводить исследования рынка труда и выпускать научные материалы. Акцент будет также сделан и на привлечение молодежи к научной работе, поддержку их профессионального развития и реализацию социальных мер."Энергетическая отрасль, как и другие сферы экономики, не стоит на месте и сегодня нуждается в качественном технологическом развитии, квалифицированных кадрах, инновациях. Эн+ сегодня уже сотрудничает с десятками вузов по всей стране, и мы рады новому партнерству с дальневосточными университетами. Уверен, что оно будет способствовать не только реализации проектов Эн+, но и развитию дальневосточного региона и энергетики России в целом", - сказал Колмогоров.По слова Марфина, сотрудничество Тихоокеанского государственного университета и энергометаллургического холдинга направлено на целевую подготовку студентов, что позволит совместными усилиями создать квалифицированные кадры, соответствующие потребностям энергетической отрасли, что особенно важно в условиях быстро развивающихся технологий."Совместные научные исследования могут привести к инновациям и улучшению технологий в энергетическом секторе, что, в свою очередь, способствует развитию экономики региона и страны в целом", — подчеркнул ректор, слова которого приведены на официальном сайте ТОГУ.Ранее сообщалось, что энергохолдинг сотрудничает с сибирскими вузами для подготовки кадров в области энергетики, в том числе с Иркутским научно-исследовательским техническим и Братским государственным университетами. Также компания развивает собственную стипендиальную программу, действующую в 50 вузах и ссузах.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240830/memorandum-1969404187.html

https://ria.ru/20240617/kadry-1952865493.html

https://ria.ru/20240606/premiya-1951027929.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, владивосток, борис коробец, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)