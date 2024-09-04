https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970569272.html

Почта России и "Базальт СПО" стали партнерами в области ИТ

Почта России и "Базальт СПО" стали партнерами в области ИТ - РИА Новости, 04.09.2024

Почта России и "Базальт СПО" стали партнерами в области ИТ

Почта России и разработчик отечественных операционных систем "Базальт СПО" в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии в вопросах разработки... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:46

2024-09-04T18:46

2024-09-04T18:46

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Почта России и разработчик отечественных операционных систем "Базальт СПО" в рамках ВЭФ-2024 подписали соглашение о взаимодействии в вопросах разработки российского программного обеспечения, передает корреспондент РИА Новости.Договоренности предполагают реализацию совместных проектов и инициатив, направленных на достижение цифровой технологической независимости в области ИT-решений. Также партнеры намерены заниматься разработкой российского программного обеспечения (ПО)."Мы стратегическая компания, которая служит государству: пенсии, социальные пособия, газеты, журналы – это минимальный набор продуктов, которые мы должны доставлять. И поскольку на текущий момент мы еще только завершаем импортозамещение, остаются некоторые риски. Они потенциально могут быть связаны, например, с отсутствием обновлений или с развитием нашей продуктовой линейки. Переход на отечественный софт закрывает для нас эту задачу", – рассказал корреспонденту РИА Новости заместитель генерального директора Почты России Дмитрий Чудинов.Он добавил, что обеспечение технологического суверенитета в эпоху масштабной цифровизации — одна из ведущих задач государственной компании. И независимость от зарубежного ПО особенно важна в таких стратегических областях, как связь и логистика."Безопасность и автономность софта — один из главных приоритетов в данный момент. Благодаря нашим партнерам, имеющим многолетний опыт разработки программных продуктов на собственной независимой инфраструктуре, мы сможем сделать ИТ-процессы в компании еще надежнее", — заключил замглавы Почты России.В свою очередь генеральный директор "Базальт СПО" Сергей Трандин отметил, что компания уже несколько лет работает с Почтой России, совместно внедряя системное ПО. Другая часть задачи — обеспечить совместимость операционной системы общего пользования с прикладными программами, большая часть которых была написана под Windows."Нужно понимать, что у Почты России достаточно сложная инфраструктура: это и производство, и логистика, и бэк-офис, и фронт-офис, и большой парк периферийного оборудования, причем зачастую уникального - весы, сканеры и прочее. С подписанием этого соглашения мы начинаем серьезный проект, будем поддерживать и помогать партнеру обеспечивать совместимость софта, который нужно адаптировать или даже разработать заново. Это программа не одного года, потому что Почта России – это живое, действующее, развивающееся производство с разветвленной сетью офисов", – указал Трандин.

https://ria.ru/20240806/putin-1964358107.html

https://radiosputnik.ru/20240715/peterburg-1959765313.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, почта россии, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , дмитрий чудинов, программы, технологии, наука