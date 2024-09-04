https://ria.ru/20240904/soglashenie-1970477803.html

Соглашение РЭЦ и Алтайского края - старт новых возможностей для экспортеров

Соглашение РЭЦ и Алтайского края - старт новых возможностей для экспортеров - РИА Новости, 04.09.2024

Соглашение РЭЦ и Алтайского края - старт новых возможностей для экспортеров

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в числе прочего, направлено... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T12:29

2024-09-04T12:29

2024-09-04T12:29

экономика

алтайский край

россия

вероника никишина

виктор томенко

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) и правительство Алтайского края заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в числе прочего, направлено на информационный обмен и упрощение доступа экспортеров к мерам поддержки экспорта, сообщает РЭЦ.Подписи под документом поставили генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Церемония подписания прошла 4 сентября в рамках Восточного экономического форума-2024."Цель документа - укрепление и развитие внешнеэкономической деятельности в регионе. Он призван стимулировать рост экспортных операций за счет доступных государственных и региональных мер поддержки. Договоренности дадут возможность создать "единое окно" для экспортных компаний региона, предоставляя им доступ ко всей доступной помощи как на федеральном, так и на региональном уровне. Сопряжение информационных систем РЭЦ и Алтайского края позволит местным предприятиям легко и эффективно получать необходимую информацию и помощь для осуществления внешнеторговой деятельности", - говорится в сообщении."Развитие информационных технологий, призванных упростить доступ российских компаний к инструментам поддержки экспорта, является для нас приоритетным направлением. Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве в информационной сфере станет важным шагом на пути интеграции наших информационных систем. Это обеспечит предприятиям Алтайского края удобный доступ к существующим инструментам поддержки экспорта", - рассказала Никишина.На государственной цифровой платформе "Мой экспорт" зарегистрировано почти 800 компаний из Алтайского края, более 80% из которых относятся к МСП. Всего им было оказано свыше 46 тысяч услуг."Алтайский край демонстрирует успешное продвижение своей продукции на международном рынке, экспортируя ее в более чем 70 стран мира. Мы стремимся укреплять сотрудничество не только с ближайшими соседями - Казахстаном, Китаем, Монголией, но и с другими дружественными государствами: Узбекистан, Беларусь, Киргизия, в том числе прорабатываем новые направления международного взаимодействия такие как Африка, Азия, Латинская Америка", - сказал в свою очередь Томенко.Примерно половину стоимостного объема экспорта составляет продукция АПК: пшеница, растительные масла, мука, масличные семена, крупяные изделия. Также за рубежом пользуются спросом наши вагоны, техника и оборудование."Российский экспортный центр имеет большой опыт и удобные инструменты поддержки экспортной деятельности. Поэтому мы рассчитываем получить от сотрудничества несколько важных результатов, в том числе увеличение объема экспорта из Алтайского края и повышение эффективности применяемых мер государственной поддержки экспорта продукции - как федеральных, так и региональных. Наша задача - сделать эту помощь для участников экспортной деятельности более доступной. Поэтому подписанное соглашение станет дополнительным стимулом для развития предприятий края и усиления их позиций на международных рынках", - добавил глава края.Соглашение предусматривает обмен информацией о доступных мерах поддержки экспорта, проводимых мероприятиях и услугах, предоставляемых как РЭЦ, так и Алтайским краем. Информация будет доступна на официальных сайтах обеих сторон, а также в информационно-аналитических материалах, которые они выпускают.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/rets-1970249546.html

https://ria.ru/20240903/rets-1970230289.html

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алтайский край

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Артем Смирнов

экономика, алтайский край, россия, вероника никишина, виктор томенко, вэф — 2024 (восточный экономический форум)