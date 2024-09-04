https://ria.ru/20240904/snikkars-1970607276.html

Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики

Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики - РИА Новости, 04.09.2024

Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T18:20

2024-09-04T18:20

2024-09-04T21:31

политика

россия

михаил мишустин

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.В 2013 году Сниккарс был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго. В ноябре 2020 года стал заместителем министра энергетики РФ.

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политика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)