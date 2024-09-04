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Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики - РИА Новости, 04.09.2024
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18:20 04.09.2024 (обновлено: 21:31 04.09.2024)
https://ria.ru/20240904/snikkars-1970607276.html
Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики
Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики - РИА Новости, 04.09.2024
Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T18:20
2024-09-04T21:31
политика
россия
михаил мишустин
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов."Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.В 2013 году Сниккарс был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго. В ноябре 2020 года стал заместителем министра энергетики РФ.
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политика, россия, михаил мишустин, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики

Мишустин освободил Сниккарса от должности замминистра энергетики по его просьбе

© Фото : Минэнерго РФЗаместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© Фото : Минэнерго РФ
Заместитель министра энергетики РФ Павел Сниккарс. Архивное фото
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МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Павла Сниккарса от должности заместителя министра энергетики по его просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Сниккарса Павла Николаевича от должности заместителя министра энергетики Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.
В 2013 году Сниккарс был назначен на должность директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго. В ноябре 2020 года стал заместителем министра энергетики РФ.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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