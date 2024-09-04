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Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП

Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП - РИА Новости, 04.09.2024

Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП

Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 г может превысить рекордные 3 миллиона тонн, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024

2024-09-04T05:42

2024-09-04T05:42

2024-09-04T05:42

суэц

владивосток

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 г может превысить рекордные 3 миллиона тонн, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Отдельно бы отметил очень серьезный рост транзита, по транзиту (в 2023 г - ред.) установлен тоже рекорд, 2,1 миллиона тонн, и темпы роста в этом году мы ожидаем не меньшие. Мы считаем, что мы пересечем цифру в 3 миллиона тонн транзита, его формируют как международная составляющая, так и российские товары, проходящие с северо-западных портов не через территорию Суэца, а через территорию акватории Северного морского пути", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

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суэц, владивосток, экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)