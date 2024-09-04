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Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП - РИА Новости, 04.09.2024
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05:42 04.09.2024
https://ria.ru/20240904/smp-1970397573.html
Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП
Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП - РИА Новости, 04.09.2024
Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП
Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 г может превысить рекордные 3 миллиона тонн, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 04.09.2024
2024-09-04T05:42
2024-09-04T05:42
суэц
владивосток
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 г может превысить рекордные 3 миллиона тонн, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "Отдельно бы отметил очень серьезный рост транзита, по транзиту (в 2023 г - ред.) установлен тоже рекорд, 2,1 миллиона тонн, и темпы роста в этом году мы ожидаем не меньшие. Мы считаем, что мы пересечем цифру в 3 миллиона тонн транзита, его формируют как международная составляющая, так и российские товары, проходящие с северо-западных портов не через территорию Суэца, а через территорию акватории Северного морского пути", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240902/chekunkov-1969888264.html
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суэц, владивосток, экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Суэц, Владивосток, Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Лихачев спрогнозировал рост объема транзитных грузоперевозок по СМП

Лихачев: объем транзитных перевозок по СМП может превысить три миллиона тонн

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛедоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке
Ледоколы российской транспортной компании FESCO Красин и Адмирал Макаров во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ледоколы российской транспортной компании FESCO "Красин" и Адмирал Макаров" во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2024 г может превысить рекордные 3 миллиона тонн, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Отдельно бы отметил очень серьезный рост транзита, по транзиту (в 2023 г - ред.) установлен тоже рекорд, 2,1 миллиона тонн, и темпы роста в этом году мы ожидаем не меньшие. Мы считаем, что мы пересечем цифру в 3 миллиона тонн транзита, его формируют как международная составляющая, так и российские товары, проходящие с северо-западных портов не через территорию Суэца, а через территорию акватории Северного морского пути", - сказал Лихачев журналистам на полях Восточного экономического форума-2024.
Ледоколы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Развитие СМП не зависит от геополитических условий, отметил Чекунков
2 сентября, 07:20
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
СуэцВладивостокЭкономикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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